Режиссер Stellar Blade гордится, что игру называют "корейской Nier", потому что он большой поклонник Йоко Таро

Режиссер предстоящей ролевой игры Stellar Blade сказал, что для него «большая честь» назвать игру «корейской Nier», что является общим мнением в обсуждениях игры зрителями, потому что он большой поклонник Йоко Таро.
В интервью GamesRadar+ игровой директор Хён Тэ Ким пролил больше света на влияние и вдохновение Stellar Blade, в частности на серию Nier. Он говорит, что ему нравится это сравнение, даже если оно не идеально подходит для игрового процесса Stellar Blade.
«Nier была очень важным источником вдохновения при разработке наших игр», — говорит он. «Это замечательные игры, которые нас вдохновили, я также являюсь большим поклонником режиссера Йоко Таро и его сценариев».
Тем не менее, важно не начинать Stellar Blade с мыслью, что это будет двойник Nier.
«Если вы действительно поиграете в Stellar Blade, вы увидите, что игровой процесс не слишком похож. Они довольно разные. Мы отдаем дань уважения играм, в которые играли, но когда вы действительно начнете играть, вы увидите некоторые различия. Но называться корейской Nier и находиться под влиянием такого тайтла — это большая честь».
Это не первый раз, когда руководитель Shift Up упоминает другие игры, которые вдохновили на предстоящий эксклюзив для PS5. Ранее на этой неделе он сообщил, что такие игры, как Sekiro: Shadows Die Twice и Bayonetta, также сформировали последнюю игру студии, а также постапокалиптический сериал манги Battle Angel Alita и научно-фантастический фильм 80-х годов «Бегущий по лезвию». Когда его спросили о вкладе Bayonetta и Sekiro, он снова подчеркнул, что «я не думаю, что они обязательно очень похожи друг на друга», скорее, «мы взяли сильные стороны этих двух игр, как бы соединили их вместе и реализовали это в Stellar Blade».
Разработчиком также обсудил особый визуальный стиль Stellar Blade, который в некотором смысле перекликается с стилем Black Desert Online:
«Поскольку мы корейские разработчики, мы не можем отрицать тот факт, что на нас повлиял этот корейский стиль. Но в то же время мы всегда стараемся найти свой собственный стиль где-то между реализмом и более деформированным стилем персонажей. И в процессе мы всегда стараемся найти свое неповторимое очарование».
Разработчик говорит, что команда использует такие медиа, как K-pop, корейские фильмы и дорамы, в поисках «нашего собственного привлекательного дизайна персонажей», добавляя в Stellar Blade «несколько корейского шарма». Но больше всего Ким говорит, что он всегда применял свою собственную уникальную эстетику, которая «прогрессировала и развивалась, и это было реализовано в Stellar Blade».
И у них на первый взгляд всё прекрасно получилось,дождёмся выхода игры.
Плойка в наличии?