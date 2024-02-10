Режиссёр Stellar Blade: "В зависимости от того, что вы выберете, вы можете изменить свою Еву"

Возможно, вы уже были очарованы ультра-стильным экшеном и еще более стильной главной героиней Stellar Blade, но теперь режиссер углубился в ролевую сторону вещей, объясняя, как «вы можете изменить Еву».
«С самого начала вы выбираете несколько вариантов», — рассказывает Gamesradar+ директор игры Хюнг-Тэ Ким. «С помощью меча вы можете атаковать, блокировать удары и так далее. Но затем вы можете углубиться в боевую систему, чтобы иметь возможность повернуть ситуацию в свою пользу. Именно этого игрового процесса мы и добивались».
Ким также упоминает, что расширенное дерево навыков допускает больше модификаций, а «скрытые ингредиенты» могут превратить Еву либо в «более быстрого персонажа», либо в бойца, «более ориентированного на восстановление», либо в «ориентированного на защиту».
«В зависимости от того, что вы выберете, вы можете изменить свою Еву», — говорит Ким.
Этот уровень модификации распространяется и на сложность. Ким объясняет, что вы можете «контролировать настройку сложности», но даже если вы оставите Stellar Blade в режиме по умолчанию, в игре есть «систематически поддерживаемые функции», которые помогут вам пересечь финишную черту.
В другом месте режиссер упомянул Sekiro, Bayonetta и особенно Nier Automata как источники вдохновения для игры, о чем свидетельствуют акробатические бои, в которых Ева эффективно переворачивает все, что видит. Сравнения с Nier в Интернете не смутили Кима, несмотря на существенные различия между двумя играми, поскольку он, очевидно, сам является большим поклонником Йоко Таро.