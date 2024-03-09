Ролевой боевик Stellar Blade обзавёлся демоверсией на PS5

Sony сообщила, что разработанная Shift Up ролевая игра Stellar Blade получила бесплатную демо-версию в преддверии ее запуска 26 апреля 2024 года на PlayStation 5. Демо-версию можно загрузить уже сейчас через PlayStation Network.
В Stellar Blade враг по имени Найтиба заставляет человечество бежать в инопланетную колонию. Главная героиня Ева — член седьмого воздушно-десантного отряда; она пытается спасти планету, победив старшего Найтибу. Ее спутники — Адам с Земли и Лили. Артемида является членом пятого воздушно-десантного отряда и на протяжении всей игры модернизирует снаряжение Евы.
Зион — город, построенный под Пустошью последними выжившими людьми. Жители называют Еву Ангелом, другие ее одновременно боятся и трепещут, хотя многие начнут доверять ей на протяжении всей игры. Вы можете разбить лагерь по всему миру, чтобы улучшить ее способности и исцелиться. Зион связан с областями полуоткрытого мира, называемыми Пустошью и Великой пустыней, которые поощряют исследования. Вы можете собирать Гиперячейки; Ева находит их, чтобы вернуть Зиону былое величие.
Stellar Blade выйдет 26 апреля 2024 года на PlayStation 5 .
Ого что там есть 👀
Вот этот костюм
В своем родном сторе не нашел, в американском тоже, не понял..
Только для корейцев что-ли?
Говорят, удалили. Может выложили раньше времени.
А я уже обрадовался, такой день печальный, только эта новость настрой подняла.. эх.
Интересно, а те кто успели нажать "Загрузить", смогут побегать?
Да скорее всего скоро опять появится. Да, некоторые успели загрузить и уже стримят на Ютубе.
Надо затестить!!!!!
приятно читать такое описание...прямо очень иудейское.