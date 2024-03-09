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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
7.7 380 оценок

Ролевой боевик Stellar Blade обзавёлся демоверсией на PS5

monk70
Новости

Sony сообщила, что разработанная Shift Up ролевая игра Stellar Blade получила бесплатную демо-версию в преддверии ее запуска 26 апреля 2024 года на PlayStation 5. Демо-версию можно загрузить уже сейчас через PlayStation Network.

В Stellar Blade враг по имени Найтиба заставляет человечество бежать в инопланетную колонию. Главная героиня Ева — член седьмого воздушно-десантного отряда; она пытается спасти планету, победив старшего Найтибу. Ее спутники — Адам с Земли и Лили. Артемида является членом пятого воздушно-десантного отряда и на протяжении всей игры модернизирует снаряжение Евы.

Зион — город, построенный под Пустошью последними выжившими людьми. Жители называют Еву Ангелом, другие ее одновременно боятся и трепещут, хотя многие начнут доверять ей на протяжении всей игры. Вы можете разбить лагерь по всему миру, чтобы улучшить ее способности и исцелиться. Зион связан с областями полуоткрытого мира, называемыми Пустошью и Великой пустыней, которые поощряют исследования. Вы можете собирать Гиперячейки; Ева находит их, чтобы вернуть Зиону былое величие.

Stellar Blade выйдет 26 апреля 2024 года на PlayStation 5 .

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Gutsz

Ого что там есть 👀

1
2BLaraSex

Вот этот костюм

2
August Dark

В своем родном сторе не нашел, в американском тоже, не понял..
Только для корейцев что-ли?

0
2BLaraSex

Говорят, удалили. Может выложили раньше времени.

0
August Dark 2BLaraSex

А я уже обрадовался, такой день печальный, только эта новость настрой подняла.. эх.
Интересно, а те кто успели нажать "Загрузить", смогут побегать?

0
2BLaraSex August Dark

Да скорее всего скоро опять появится. Да, некоторые успели загрузить и уже стримят на Ютубе.

0
SOLUS5678

Надо затестить!!!!!

0
ZackSnyder

приятно читать такое описание...прямо очень иудейское.

0