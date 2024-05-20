Shift Up уже обсуждают сиквел и ПК-версию Stellar Blade

Южнокорейская студия Shift Up опубликовала финансовый отчет, в котором сообщила, что Stellar Blade успешно стартовала во всем мире: c момента своего выпуска в апреле этого года игра заняла первое место по продажам в восьми странах, включая США, Великобританию, Канаду и Японию, и была хорошо принята игроками, получив рейтинг 9.3 балла на Метакритик, что является самым высоким рейтингом среди всех игр на PS5. Стартовые продажи игры превзошли ожидания разработчиков.
Ким Хен Тэ, глава студии, также сообщил инвесторам, что они уже начали обсуждение сиквела и выхода ПК-версии Stellar Blade:
Соответственно, мы рассматриваем возможность выпуска ПК-версии и сиквела Stellar Blade. Мы также разрабатываем Project Witches, субкультурную IP. Мы стремимся повысить доступность игры для пользователей за счет кроссплатформенной стратегии. Мы возлагаем большие надежды на Project Witches как на мега-субкультурную IP нового поколения, которая превзойдет Nikke: Goddess of Victory.
До покупки их сони, они обещали пк на релизе :(
вот с этого было надо начинать новость не шедевр игра нормальная спасибо азиатам разработчикам за красивых персонажей женских чем эбби из 2 ластухи страшная как атомная война или гуля те ито красивее эбби
Щас продажи спадут и через полгода выйдет на РС.
Project Witches. Букву заменить и намек понятен.
Чот на фразе
стало тревожно............
Ждем на пк! Мододелы ждут!!!
Молодцы!
Обсуждение = анонс ПК-версии. Как-бы и так было ясно, что рано или поздно её портируют.
А может сразу сиквел на пк и делать. А не саму игру портировать. Одинаково время займет.
На форумах же есть народ, который поливает грязью игру, а теперь после новости даже судя по PG резко захотели на ПК.
Выпускайте на PC быстрее! Модеры уже вовсю готовы! 😏
Представляю чё будет твориться когда она на пк выйдет)))мододелы уже точят инстременты))))