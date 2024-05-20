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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.2 860 оценок

Shift Up уже обсуждают сиквел и ПК-версию Stellar Blade

2BLaraSex
Новости

Южнокорейская студия Shift Up опубликовала финансовый отчет, в котором сообщила, что Stellar Blade успешно стартовала во всем мире: c момента своего выпуска в апреле этого года игра заняла первое место по продажам в восьми странах, включая США, Великобританию, Канаду и Японию, и была хорошо принята игроками, получив рейтинг 9.3 балла на Метакритик, что является самым высоким рейтингом среди всех игр на PS5. Стартовые продажи игры превзошли ожидания разработчиков.

Ким Хен Тэ, глава студии, также сообщил инвесторам, что они уже начали обсуждение сиквела и выхода ПК-версии Stellar Blade:

Соответственно, мы рассматриваем возможность выпуска ПК-версии и сиквела Stellar Blade. Мы также разрабатываем Project Witches, субкультурную IP. Мы стремимся повысить доступность игры для пользователей за счет кроссплатформенной стратегии. Мы возлагаем большие надежды на Project Witches как на мега-субкультурную IP нового поколения, которая превзойдет Nikke: Goddess of Victory.
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Комментарии: 12
Ваш комментарий
PoiuQ

До покупки их сони, они обещали пк на релизе :(

6
Старкилер

вот с этого было надо начинать новость не шедевр игра нормальная спасибо азиатам разработчикам за красивых персонажей женских чем эбби из 2 ластухи страшная как атомная война или гуля те ито красивее эбби

6
Евгений Кондратенко

Щас продажи спадут и через полгода выйдет на РС.

1
Капибар Превосходный

Project Witches. Букву заменить и намек понятен.

1
Mranabiz

Чот на фразе

Project Witches, субкультурную IP

стало тревожно............

1
Perseus_33

Ждем на пк! Мододелы ждут!!!

1
SOLUS5678

Молодцы!

1
Jarvis666

Обсуждение = анонс ПК-версии. Как-бы и так было ясно, что рано или поздно её портируют.

1
UndisturbedDelbert

А может сразу сиквел на пк и делать. А не саму игру портировать. Одинаково время займет.

1
Kenn1y

На форумах же есть народ, который поливает грязью игру, а теперь после новости даже судя по PG резко захотели на ПК.

0
Vincent_94_Vega

Выпускайте на PC быстрее! Модеры уже вовсю готовы! 😏

0
SERGEY-SP

Представляю чё будет твориться когда она на пк выйдет)))мододелы уже точят инстременты))))

0