Слух: студия Shift Up, создавшая Stellar Blade, стала частью PlayStation Studios

Релиз Stellar Blade, нашумевшего проекта от корейской студии Shift Up, состоится 26 апреля 2024 года. Игра является эксклюзивом для PlayStation 5 и уже находится на финишной прямой перед своим дебютом. А теперь оказывается, что сотрудничество Sony и студии Shift Up может приобрести еще больший размах, поскольку в сети появились весьма интересные сообщения о покупке корейского разработчика.
Согласно последним слухам, корпорация Sony купила корейскую студию Shift Up, ответственную за грядущий Stellar Blade. Тем самым разработчик пополнит ряды PlayStation Studios, а значит, будущие игры, созданные корейцами, будут также издаваться Sony.
Вышеупомянутая информация получена из неофициальных источников, однако стоит отметить, что такой шаг со стороны Sony вполне реален. Stellar Blade может оказаться очень успешным проектом, так что японская компания не откажется от услуг талантливой корейской студии.
Напоследок стоит напомнить, что Stellar Blade - игра, которая в последнее время успела нашуметь. В основном из-за главной героини игры, внешность которой активно обсуждается в Сети, и которая стала объектом многочисленных обсуждений и даже споров.
И начнут делать повесточную хрень как остальные студии
если они сделают кассу, есть надежда, что и до руководства Сони дойдет - пора завязывать с этой повесткой. Но будет трудно - это все-таки игра от корейских ноунеймов, а в Сони сидят очень упертые. Но сам факт покупки хороший признак - может дело идет к большим переменам.
у японцев и корейцев в плане творчества побольше свободы будет. не думаю, что сони подходят к кодзиме с просьбой запилить побольше шизо-лесбух
Эх, оптимист... Я давно усвоил: ожидай от жизни гoвна, тогда не будет разочарован.
Вон TLoU2 продалась вдвое хуже первой части, но сони чё-то не выкинули Пробит-Срaкмена.
Очень уж боязно за студию, сони могут и продавить повестку в будущих играх этой команды.
Ну то есть не просто взяли защеку, а будут давать в туза на постоянку?
Фонатиков можно уже тролить так как захват всех движений делали с мужика.
гондоны тоже наверняка делают женщины на фабриках, но смешнее они от этого не становятся))