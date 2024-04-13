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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.1 581 оценка

Слух: студия Shift Up, создавшая Stellar Blade, стала частью PlayStation Studios

Gruz_
Новости

Релиз Stellar Blade, нашумевшего проекта от корейской студии Shift Up, состоится 26 апреля 2024 года. Игра является эксклюзивом для PlayStation 5 и уже находится на финишной прямой перед своим дебютом. А теперь оказывается, что сотрудничество Sony и студии Shift Up может приобрести еще больший размах, поскольку в сети появились весьма интересные сообщения о покупке корейского разработчика.

Согласно последним слухам, корпорация Sony купила корейскую студию Shift Up, ответственную за грядущий Stellar Blade. Тем самым разработчик пополнит ряды PlayStation Studios, а значит, будущие игры, созданные корейцами, будут также издаваться Sony.

Вышеупомянутая информация получена из неофициальных источников, однако стоит отметить, что такой шаг со стороны Sony вполне реален. Stellar Blade может оказаться очень успешным проектом, так что японская компания не откажется от услуг талантливой корейской студии.

Напоследок стоит напомнить, что Stellar Blade - игра, которая в последнее время успела нашуметь. В основном из-за главной героини игры, внешность которой активно обсуждается в Сети, и которая стала объектом многочисленных обсуждений и даже споров.

-3
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
caliskan

И начнут делать повесточную хрень как остальные студии

12
mongol312

если они сделают кассу, есть надежда, что и до руководства Сони дойдет - пора завязывать с этой повесткой. Но будет трудно - это все-таки игра от корейских ноунеймов, а в Сони сидят очень упертые. Но сам факт покупки хороший признак - может дело идет к большим переменам.

2
Stalker608

у японцев и корейцев в плане творчества побольше свободы будет. не думаю, что сони подходят к кодзиме с просьбой запилить побольше шизо-лесбух

2
rewgerg43252 mongol312

Эх, оптимист... Я давно усвоил: ожидай от жизни гoвна, тогда не будет разочарован.
Вон TLoU2 продалась вдвое хуже первой части, но сони чё-то не выкинули Пробит-Срaкмена.

-1
SOLUS5678

Очень уж боязно за студию, сони могут и продавить повестку в будущих играх этой команды.

1
Oscilograf
Игра является эксклюзивом для PlayStation 5
А теперь оказывается, что сотрудничество Sony и студии Shift Up может приобрести еще больший размах, поскольку в сети появились весьма интересные сообщения о покупке корейского разработчика.

Ну то есть не просто взяли защеку, а будут давать в туза на постоянку?

-1
hpi

Фонатиков можно уже тролить так как захват всех движений делали с мужика.

-10
mongol312

гондоны тоже наверняка делают женщины на фабриках, но смешнее они от этого не становятся))

2