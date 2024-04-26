Sony прислушалась к геймерам - коробочную версию Stellar Blade можно обновить до делюкс-издания

Некоторые игроки оказались перед трудным выбором. Купить цифровую версию Stellar Blade со всеми плюшками или выбрать коробочную версию. Sony только что решила эту дилемму.
Сегодня состоялась премьера Stellar Blade от Shift-Up. Игра получает очень положительные отзывы, поэтому можно смело сказать, что на PlayStation 5 появилась еще одна хорошая игра. Средняя оценка критиков остановилась на отметке 82%, теперь ждем первых отзывов от игроков.
Цифровая версия Stellar Blade доступна в двух вариантах. Стандартное издание включает только полную версию игры. Deluxe Edition более обширен и содержит уникальные костюмы для ЕВЫ, Адама и Лили, а также несколько других бонусов. Коробочная версия Stellar Blade доступна только в базовой версии. Это означает, что вы не найдете там никакого контента из Deluxe Edition.
Многие игроки просили возможность обновить коробочное издание до Deluxe только из-за костюмов. До сих пор это было невозможно, но теперь Sony подготовила специальную карточку продукта, которая после покупки дает нам доступ к контенту Digital Deluxe Edition. Обновление до этой версии стоит 10 долларов.
Цифровое издание Deluxe включает в себя следующие предметы:
- Костюм Звездочета для ЕВЫ
- Очки в полуоправе для ЕВЫ
- Четверные прямоугольные серьги для ЕВЫ
- Пальто звездочета для Лили
- Костюм Звездочета для Адама
- Пакет «Звездочет» для дрона
- 2000 СП ЭКСПРЕСС
- 5000 внутриигрового золота
Sony также указывает, что бонусы станут доступны только после достижения убежища Адама.
прямо все делают для продвижения игры
это успех
ждём на пека
ну так они вроде как покупают эту студию, вот и хотят проверить на этой игре, раскупится огромным тиражом - купят, чтобы дальше доить
нет - ну и по фиг
Чего только не сделаешь ради повышения продаж более дорогой версии как правило к тому же если при этом еще получишь сверху немного золота. Ведь как правило коробочные версии дороже цифровых. Притом что уже давно по сути привязаны к онлайну и являются лишь цифровой копией релизной версии. Тут забота о финансовых показателях а не о клиентах.