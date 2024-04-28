Sony вернет деньги за Stellar Blade, если в качестве причины будет указана "ложная реклама"

Stellar Blade стала самым долгожданным релизом для PlayStation 5 за последние месяцы, а сама игра по интересности приблизилась к таким проектам, как Helldivers 2 и Final Fantasy XVI.
Отсутствие игр от Sony, запланированных на 2024 год, конечно, беспокоит компанию и владельцев PlayStation 5, но все не так плохо, как кажется, ведь такие игры, как Helldivers 2 и Stellar Blade, действительно доставляют удовольствие. К сожалению, если в случае с Arrowhead все прошло на высшем уровне, то у корейской команды SHIFT-UP есть небольшая проблема.
Оказалось, все эти обещания об отсутствии цензуры в Stellar Blade были несколько ложными. И это, в некотором роде, стало весомым аргументом для разочарованных геймеров. Те, кто рассчитывал на большее, чем получил - и в плане жестокости, и в плане костюмов Евы, - могут подать заявление на возврат денег за покупку Stellar Blade.
Sony очень редко соглашается на возврат денег, но, тем не менее, Playstation вернет деньги за Stellar Blade, если вы заявите, что причина в ложной рекламе
Ничего, как только на ПК выйдет так там проблем не будет, модов столько будет, что ладони сотрутся в кровь. А консольщики пусть пока потестируют.
Очередной пруф того, что для леваков продвижение их неадекватных идей важнее чем прибыль.
А ведь найдутся же такие, что будут во всё горло кричать "Нееет, тут ничего серьезного, просто бизнес, да вы не парьтесь"
Ага, ну как же..
А о какой потере прибыли идет речь? Цензура волнует только громкое меньшинство. Три чела погундят в интернетах и еще двое вернут деньги. Офигеть потери
Потенциальная потеря прибыли о того, что намного более многочисленное SJW коммьюнити игру не одобрит, и на Реддите и во всех крупных ресурсы засрут рейтинг, намного страшнее, чем от безобидных консервативных геймеров
Там же к костюмам только лифан добавили, ну по крайней мере из тех скринов, что я видел. И из за этого люди будут возвраты делать? Ну я бы понял будь игра чисто хентайной какой, так там и геймплей хороший, может даже и сюжет. Странные какие то, помалафить можно и более дешёвым способом, а не за 70 баксов лол.
Факт в том что игрокам не понравилось то как они себя повели.
в большинстве своем сыграла новость что в игре не будет цензуры - имело ввиду, что будет одна версия для всех стран, а игроки прикинули, что будет все, что было в трейлерах. опустим, что сама глав. героиня начиная с самого первого трейлера другая, ну да ладно
Поэтому разработчикам нужно было конкретизировать что они имели в виду под цензурой.
Минус репутация.
Минус деньги.
А в чём плюсы? А ни в чём...
А какой смысл делать возврат, когда даже с цензурой игра всё равно выглядит ачешуценно. Даже зацензуренные наряды ачешуенно эротично сексуально смотрятся. У толерастов всё равно бомбит с этих нарядов даже после цензуры. Нет уж. Никаких возвратов. Такие игры должно априори поддерживать.
Да я вот тоже не пойму, я в демку играл и буду брать игру чисто из за геймплея, а красивый персонаж как приятный бонус. Мне кажется, что разрабы просто решили дать такую возможность людям, чтобы их не сильно стукали. Мол да мы зацензурили, обманули, но вот можете вернуть деньги за игру, всё ок ребят.
технически разрабы нигде напрямую не обманули -они заявили что в игре не будет цензуры в странах, так ? выпустили игру для всех с одной версией, которую прияли все страны. глав. героиня все так же осталась секси азиткой и 30 костюмов, все так же остались - каке они или соответствуют тем, что в трейлере, решает сам разраб
Если бы всё было так то Сони не стала бы выпускать пресрелиз о возврате средств игрокам.
самая распиаренная игра ,чисто за счет жопы бабы игра на слуху
Или сначала поэт купи чтобы базарить
Я так понял что разработчики пришли к тому что возвращать ничего не будут а вернут деньги возмущённым игрокам. В принципе логично что к этому всё и вело. Я лишь надеюсь что возвратов не станет критически много а иначе игра станет провалом и продолжения не будет. От себя скажу что возврат делать не стану,игра мне очень понравилась но покупать ещё одну копию игры на пк я не стану в связи с некомпетентностью разработчика уверявшего что цензуры не будет, уж лучше бы они промолчали как говориться молчание золото.
Я надеюсь будет достаточно возвратов.
si hay muchos retornos. no lo van a sacar a pc. piensa