Стали известны размер файлов и дата предварительной загрузки Stellar Blade

Стали известны дата предварительной загрузки и размер скачиваемых файлов предстоящей приключенческой игры Sony Interactive Entertainment и Shift Up — Stellar Blade.
Stellar Blade имеет довольно небольшой размер загрузки по сегодняшним меркам и составляет около 35 ГБ на PS5. Предварительная загрузка стартует для тех, кто предзаказ цифровую версию игру за 2 дня до релиза – 24 апреля 2024 г. Предварительная загрузка будет включать в себя последнее предустановленное обновление, хотя обновление первого дня может быть выпущено ближе к релизу 26 апреля 2024 года. Между тем, те, кто приобрел игру на диске необходимо будет загрузить обновление.
В Stellar Blade есть бои, в котором основное внимание уделяется пониманию схем атак противника и точному расчету таймингов. Игроки заполняют бета-шкалу Евы, парируя и уклоняясь, которую затем можно потратить на различные навыки, такие как пробитие суперброни и прерывание комбо противника. Кроме того, Ева может накапливать шкалу взрыва посредством последовательных парирований и комбо, чтобы активировать положительные эффекты и мощные атаки.