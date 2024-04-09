Stellar Blade была создана под впечатлением от забастовки таксистов

Ким Хён Тэ, геймдиректор Stellar Blade, рассказал, что приключение Евы было вдохновлено "забастовкой таксистов". В интервью PlayStation Blog он рассказал, что, хотя проект очень футуристический и в нем множество инопланетян, его главная тема - человечество.
Тема, которую я выбрал для Stellar Blade, — человечность. Эта история о том, что делает нас людьми и что определяет нас как людей, она довольно универсальна. Эта история пришла мне в голову однажды, когда я стал свидетелем забастовки таксистов.
Забастовка началась в связи с развитием технологии автономных автомобилей, предполагая, что автономные автомобили могут быть внедрены в ближайшем будущем. Это вызвало большой страх среди таксистов, опасающихся, что такие технологии могут заменить их работу. Следя за забастовкой, я задавался вопросом, что бы я делал, если бы это случилось со мной, если бы однажды людей полностью заменили чем-то нечеловеческим. Так возникла идея игры Stellar Blade. Тем не менее, игра не должна быть сосредоточена на этом моменте; мы постарались создать приключенческий экшен, которым игроки смогут наслаждаться, пока будут наблюдать за историей Евы.
По его словам, исследование неизвестного и открытие новых видов - это часть подхода к решению великих задач, стоящих перед человечеством.
Мы создали игру так, чтобы прошлое Пустоши раскрывалось по ходу игры. История начинается после того, как планета была опустошена загадочными существами по имени Найтиба, в результате чего почти уничтоженное человечество бежало в космическую колонию. Чувствуя себя побежденными и уставшими от жизни в космосе, люди решают сразиться с Найтиба, чтобы вернуть себе свою родину. Игроки узнают историю и происшествия по мере прохождения игры.Узнав правду, Еве придется принять решение, и ее выбор находится в руках игрока. Никто не знает, кто такие Найтиба, откуда они пришли и даже чего они хотят. Вот здесь и появляется Ева: она должна раскрыть тайну этих неизвестных существ.
Никто не знает, кто такие Найтиба, откуда они пришли и даже чего они хотят. Вот здесь и появляется Ева: она должна раскрыть тайну этих неизвестных существ.
Геймдиректор также затронул тему постапокалиптического мира в процессе ее создания. На его взгляд, постапокалипсис - на сегодняшний день один из самых распространенных жанров с множеством разнообразных историй, из-за чего перед разработчиками часто всплывают разнообразные сложности.
Жанр постапокалиптики является одним из самых устойчивых в игровой индустрии, наряду со многими другими. Поэтому избежать однообразия и сделать Stellar Blade уникальной постапокалиптической историей было очень непросто. В то же время мы не хотели быть слишком эксцентричными и добавлять слишком причудливые элементы только для того, чтобы чем-то отличаться от других. Мы решили, что для Stellar Blade лучше всего будет переосмыслить научно-фантастические элементы 80-х и 90-х годов.
У каждого есть свое видение постапокалиптического мира, основанное на том, что он себе представлял или видел в фильмах и на ТВ. Я уверен, что многие геймеры будут наслаждаться и восхищаться деталями и вниманием, которые мы вложили в создание постапокалиптического мира Stellar Blade, чтобы сделать его визуально ярким и реалистичным. Впрочем, молодому поколению геймеров наша версия постапокалипсиса может показаться довольно необычной.
Stellar Blade выйдет 26 апреля эксклюзивно на PS5.
А я думал, что под впечатлением от другой игры.
А я вот давно жду, когда это наконец-то произойдет и все эти "ценные специалисты" отправятся домой.
А вас заменять не будут?
Для моей деятельности потребуется крайне вариативный и творческий ИИ с нестандартным мышлением и возможностью длительной автономной работы, такой пока разработать не смогли. К тому моменту как подобное появится, с учетом вычислительных мощностей, источников питания, систем хранения данных, у меня уже будет достаточно денег чтоб никогда больше работой не заморачиваться.
Как будто ии захочет тебя заменить потому что у тебя работа сложная, лол. просто заменит и все.
Какой же ты деревянный человечишка, аж смешно
Нас заменяли уже тыщу раз, от добытчиков льда из ледников (при изобретении холодильника), до ткачей (ткацкий станок) и коневодов (автомобили).
Когда исчезнет одна работа - просто появится другая.
Опять таксисты виновато. Постоянно виноваты таксисты.
Не понимаю я этих "эксклюзивно на PS", "эксклюзивно на XBOX", когда в планах выпуск и на ПК тоже. Компьютеры что, за игровое устройство нынче не считаются?
Говорили бы "временный эксклюзив PS5", или что "в будущем выйдет на ПК".
Бладборн.
Вообще не автомата
Не та срака и не белые трусы?
"я не узнаю вас в гриме" :)