Stellar Blade получила новый геймплей с описанием приемов, комбо и навыков

Stellar Blade, новая hack and slash, разрабатываемая компанией Shift Up, выйдет на PS5 в апреле и уже вызвала большой интерес у геймеров. И вот теперь у нас есть свежие подробности о игре.
Не так давно на PSN-странице игры появилось новое видео, в котором показан игровой процесс. В ролике, показаны некоторые приемы и комбо, доступные в игре.
- Базовая атака - комбинируйте быстрые и сильные атаки для создания комбо.
- Бета-атака - заряжается при атаке врагов.
- Атака с разбега - нанесите сильный урон по слабым местам.
- Взрывная атака - заряжается при идеальном уклонении, вспышке или отталкивании.
Stellar Blade - первая консольная игра от южнокорейского разработчика Shift Up. По сюжету игры игрокам предстоит управлять прекрасной героиней Евой, которая сражается с Найтибами, опустошающими Землю, в то время как выжившие люди скрываются в колонии в космосе.
Stellar Blade выйдет 26 апреля 2024 года для PS5.
Тот самый момент, когда я жëстко завидую сонибоям ((
Для них это повод задрать нос.
А потом сказать- спасибо за бета тест ^_^
Меньше бы воняли про этот "бета-тест" - мб и игры чаще бы выходили одновременно. Шутка унылая и с сутью ничего общего не имеет. Вонь ради вони.
Дайте боярам играть :((
в 2025 будет. наверное.
Верим, скорбим, ждем)
Удары мечом по заветам Марии Шараповой)
Пока кажется, что неплохо. Жду на ПК.
она сто пудов раньше занималась большим теннисом)
Была бы ГГ покрасивее заценил бы на выходе , а так не , прохожу мимо