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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
7.7 362 оценки

Stellar Blade получила новый геймплей с описанием приемов, комбо и навыков

Gruz_
Новости

Stellar Blade, новая hack and slash, разрабатываемая компанией Shift Up, выйдет на PS5 в апреле и уже вызвала большой интерес у геймеров. И вот теперь у нас есть свежие подробности о игре.

Не так давно на PSN-странице игры появилось новое видео, в котором показан игровой процесс. В ролике, показаны некоторые приемы и комбо, доступные в игре.

  • Базовая атака - комбинируйте быстрые и сильные атаки для создания комбо.
  • Бета-атака - заряжается при атаке врагов.
  • Атака с разбега - нанесите сильный урон по слабым местам.
  • Взрывная атака - заряжается при идеальном уклонении, вспышке или отталкивании.

Stellar Blade - первая консольная игра от южнокорейского разработчика Shift Up. По сюжету игры игрокам предстоит управлять прекрасной героиней Евой, которая сражается с Найтибами, опустошающими Землю, в то время как выжившие люди скрываются в колонии в космосе.

Stellar Blade выйдет 26 апреля 2024 года для PS5.

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11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Jarvis666

Тот самый момент, когда я жëстко завидую сонибоям ((

4
negativ...

Для них это повод задрать нос.

-4
Ang Dark negativ...

А потом сказать- спасибо за бета тест ^_^

-1
Гусь Отличный Ang Dark

Меньше бы воняли про этот "бета-тест" - мб и игры чаще бы выходили одновременно. Шутка унылая и с сутью ничего общего не имеет. Вонь ради вони.

-2
Floww

Дайте боярам играть :((

3
Sergey Yeremin

в 2025 будет. наверное.

0
Floww Sergey Yeremin

Верим, скорбим, ждем)

0
Gedonist89

Удары мечом по заветам Марии Шараповой)

0
Кей Овальд

Пока кажется, что неплохо. Жду на ПК.

0
JIoMTuK

она сто пудов раньше занималась большим теннисом)

0
AleksandrLondon2077

Была бы ГГ покрасивее заценил бы на выходе , а так не , прохожу мимо

0