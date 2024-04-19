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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.1 602 оценки

Stellar Blade уже доступна для предзагрузки в PSN

Gruz_
Новости

До выхода долгожданной игры Stellar Blade на PS5 осталась ровно неделя. Геймеры, жаждущие получить игру в первый же день, уже могут приступить к загрузке.

Сегодня Sony запустила процесс предварительной загрузки Stellar Blade для тех, кто приобрел цифровое издание игры. Размер игры составляет 30,44 Гб, и вы уже можете ее скачать в PSN, чтобы сразу же начать играть, как только она выйдет 26 апреля.

Будущее человечества находится на грани. Земля была опустошена могущественными инопланетными существами, и выжившие представители человеческой расы бежали в колонию в открытом космосе. Покинув колонию, Ева прибывает на опустевшие руины нашей планеты с четкой миссией: отвоевать Землю, чтобы спасти человечество от найтибов, зловещей силы, несущей угрозу уничтожения.

Вступайте в яростные схватки, прокладывая себе путь через обломки Земли в приключенческом экшене, которого еще не было на PS5. Выполняйте изящные и в то же время жестокие атаки, открывайте новые приемы и улучшения оружия и встречайтесь с эпическими боссами, которые бросят вызов вашей силе и смекалке.

Stellar Blade выйдет 26 апреля 2024 года для PS5. В PSN доступна демоверсия, позволяющая опробовать начальную часть кампании и перенести сохранения после выхода игры.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Kenn1y

На дисках только с понедельника :(

0
delusory

Интересно, сколько там контента на 30гб

0
JohnTornton

просто карта и сюжет с принеси-подай. в азиатских играх никогда других миссий не бывало

-2
ckott4

сколько в стиме стоит, пацыки? а то у меня почему-то нет её

-2
JohnTornton

потому что пока тока на пс5

0
ckott4 JohnTornton

но сосони же доказала в суде, что у неё нет эксклюзивов, это только xbox монополисты, как это пока на пс5? Ты что-то перепутал. Не могут же все быть терпилами и продолжать спонсировать эксклюзивы сосони, когда они доказали в суде, что никаких эксклюзивов у них нет, правильно?

0
hpi

20 долярс.

0