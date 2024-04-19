Stellar Blade уже доступна для предзагрузки в PSN

До выхода долгожданной игры Stellar Blade на PS5 осталась ровно неделя. Геймеры, жаждущие получить игру в первый же день, уже могут приступить к загрузке.
Сегодня Sony запустила процесс предварительной загрузки Stellar Blade для тех, кто приобрел цифровое издание игры. Размер игры составляет 30,44 Гб, и вы уже можете ее скачать в PSN, чтобы сразу же начать играть, как только она выйдет 26 апреля.
Будущее человечества находится на грани. Земля была опустошена могущественными инопланетными существами, и выжившие представители человеческой расы бежали в колонию в открытом космосе. Покинув колонию, Ева прибывает на опустевшие руины нашей планеты с четкой миссией: отвоевать Землю, чтобы спасти человечество от найтибов, зловещей силы, несущей угрозу уничтожения.
Вступайте в яростные схватки, прокладывая себе путь через обломки Земли в приключенческом экшене, которого еще не было на PS5. Выполняйте изящные и в то же время жестокие атаки, открывайте новые приемы и улучшения оружия и встречайтесь с эпическими боссами, которые бросят вызов вашей силе и смекалке.
Stellar Blade выйдет 26 апреля 2024 года для PS5. В PSN доступна демоверсия, позволяющая опробовать начальную часть кампании и перенести сохранения после выхода игры.
На дисках только с понедельника :(
Интересно, сколько там контента на 30гб
просто карта и сюжет с принеси-подай. в азиатских играх никогда других миссий не бывало
сколько в стиме стоит, пацыки? а то у меня почему-то нет её
потому что пока тока на пс5
но сосони же доказала в суде, что у неё нет эксклюзивов, это только xbox монополисты, как это пока на пс5? Ты что-то перепутал. Не могут же все быть терпилами и продолжать спонсировать эксклюзивы сосони, когда они доказали в суде, что никаких эксклюзивов у них нет, правильно?
20 долярс.