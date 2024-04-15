Сюхэй Ёсида из PlayStation посетил команду разработчиков Stellar Blade

Сюхэй Ёсида, давняя фигура в мире PlayStation, а ныне глава PlayStation Indies, то есть ответственный за отношения между платформой и независимыми разработчиками, навестил студию Shift Up, разработчика Stellar Blade, экшена, который выйдет 26 апреля 2024 года эксклюзивно на PS5.
Это была важная встреча, показывающая, насколько PlayStation делает ставку на эту игру, чтобы заполнить этот период, учитывая также положительную реакцию публики на официальную демоверсию, опубликованную в PlayStation Store несколько дней назад.
Как водится, Ёсида сфотографировался с мистером и миссис Ким, супружеской парой, управляющей студией.
Интересен и тот факт, что в тексте он упомянул Nikke, очень успешную мобильную игру Shift Up с миллионами загрузок и очень высоким доходом.
По мнению некоторых обозревателей, присутствие Ёсиды в Shift Up может быть признаком заинтересованности Sony в приобретении компании. Сложно сказать наверняка, но факт остается фактом: корейская команда весьма плодовита и в немалой степени способствовала бы развитию PlayStation в мобильной сфере, гарантируя ей игры и для консолей.
Конечно, справедливости ради стоит отметить, что мы находимся в сфере чистых спекуляций, и ничто не может быть подтверждено. Визит Ёсиды может быть просто визитом вежливости, чтобы отпраздновать скорый запуск долгожданной игры для PS5.
И сказал: "я хочу поиграть в нее на ПК не тяните с релизом))"
Не раньше чем через год наверное.
У ребят всё получится тут сомнений нет а другим будет наука.