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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8 556 оценок

Уберите IGN France от экрана. Sony наняла звезду корейской группы поддержки для косплея Евы из Stellar Blade

butcher69
Новости

Sony не жалеет средств на продвижение грядущего PS5-эксклюзива Stellar Blade в Азии: она наняла корейскую чирлидершу Ли Дахе⁠⁠ для косплея главной героини Евы для мероприятий в Гонконге и Тайване. Те, кто оформит предварительный заказ на игру, смогут посетить мероприятие с танцовщицей Dragon Beauties, которая сейчас является одной из самых известных моделей в Тайбэе.

Ли Дахе или Дахе Ли — одна из самых заметных фигур в Тайбэе, рекламирующая все: от холодного чая до одежды и многого другого. К ее плотному графику добавился еще и дебют в K-pop.

Как вы уже наверное знаете, тело Евы в Stellar Blade основано на реальной корейской актрисе Син Джэ-юн, хотя ее лицо было разработано полностью собственными силами.

Stellar Blade выйдет 26 апреля 2024 года на PlayStation 5.

38
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
6363

Может MJ опять симпатичная будет в третьем пауке, такими темпами)

7
Mazaxati

ты чтооо!!! цель всего этого сделать так, что бы все женщины в кино были такими же охрененными как и персонажи из фильма Охотницы за приведеньями и Мадам Паутина! Как кричат фЭмки это "шШедавврр!"

Остались надежды только на Азиатов с их секси вайфу =D

8
nemsis94 Mazaxati

Ну не знаю, в мадам паутина по внешке норм актрисы, да фильме их пытались сделать подростками. Но сравнивать их с охотницами, такое себе.

0
Леший3

секс😍😍😍

3
FatalleZ

Спрос на Кореянок в мире резко возрос. Даже на сайтах для мальчиков азиаток намного больше стало в тренде. Неужто хватило всего одной игры, чтобы весь толерантный бизнес наконец понял, чего так сильно хотят покупатели их продуктов?

2
WakefulOsian

Что за сайты для мальчиков? Не понял

3
Han Yslat WakefulOsian

Думаю он имеет ввиду сайты для больших мальчиков)))от +18.

3
WakefulOsian Han Yslat

Если он называет 18+ сайты - сайтами для мальчиков, то дай бог ему здоровья)

2
nemsis94

Это сейчас все кричат про удар по повестке, только потом все забудется. Тоже так форсили милфу Диметреску, через полгода ее все забыли. А западные игры как выходили с повесткой так и продолжили выходить.

0
Han Yslat

Клип с её канала на ютубе, это если вдруг кому интересно, там же есть и её инстаграм))).

2
Dendrayer

А она симпатичная, Сони деньги не впустую потратили))

0
ПетроНепетро

Не понятный танец у неё какой то.

0
Han Yslat

Это нарезка её тренировки, видео из разных частей танцев на самом деле состоит))), она записывала для своего канала его, на ютубе есть.

3
Олег Дудин

Ух, как у кого-то пригорит теперь. 😆

0
makzoor

Схожесть процентов 70

0
ldssa jbcfsgfhd

🤮🤮🤮

0
ВернитеТрусы

А если смыть тонны штукатурки и накладное лицо будет как обычно уродина.

-4
Super Boxing

а ты нанеси на себя тонны штукатурки и попляши как это делает она, чудак

0
ZAUSA

А то что модель другая, то европейцы не догадаются, ибо тут сиськи - и там сиськи, тут попа - и там попа.

-9
Nukemall

Тем более, что обе могли быть скроены одной командой хирургов из стрёмных кривоногих плоскожопок.

-2