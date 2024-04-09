Уберите IGN France от экрана. Sony наняла звезду корейской группы поддержки для косплея Евы из Stellar Blade

Sony не жалеет средств на продвижение грядущего PS5-эксклюзива Stellar Blade в Азии: она наняла корейскую чирлидершу Ли Дахе для косплея главной героини Евы для мероприятий в Гонконге и Тайване. Те, кто оформит предварительный заказ на игру, смогут посетить мероприятие с танцовщицей Dragon Beauties, которая сейчас является одной из самых известных моделей в Тайбэе.
Ли Дахе или Дахе Ли — одна из самых заметных фигур в Тайбэе, рекламирующая все: от холодного чая до одежды и многого другого. К ее плотному графику добавился еще и дебют в K-pop.
Как вы уже наверное знаете, тело Евы в Stellar Blade основано на реальной корейской актрисе Син Джэ-юн, хотя ее лицо было разработано полностью собственными силами.
Stellar Blade выйдет 26 апреля 2024 года на PlayStation 5.
Может MJ опять симпатичная будет в третьем пауке, такими темпами)
ты чтооо!!! цель всего этого сделать так, что бы все женщины в кино были такими же охрененными как и персонажи из фильма Охотницы за приведеньями и Мадам Паутина! Как кричат фЭмки это "шШедавврр!"
Остались надежды только на Азиатов с их секси вайфу =D
Ну не знаю, в мадам паутина по внешке норм актрисы, да фильме их пытались сделать подростками. Но сравнивать их с охотницами, такое себе.
секс😍😍😍
Спрос на Кореянок в мире резко возрос. Даже на сайтах для мальчиков азиаток намного больше стало в тренде. Неужто хватило всего одной игры, чтобы весь толерантный бизнес наконец понял, чего так сильно хотят покупатели их продуктов?
Что за сайты для мальчиков? Не понял
Думаю он имеет ввиду сайты для больших мальчиков)))от +18.
Если он называет 18+ сайты - сайтами для мальчиков, то дай бог ему здоровья)
Это сейчас все кричат про удар по повестке, только потом все забудется. Тоже так форсили милфу Диметреску, через полгода ее все забыли. А западные игры как выходили с повесткой так и продолжили выходить.
Клип с её канала на ютубе, это если вдруг кому интересно, там же есть и её инстаграм))).
А она симпатичная, Сони деньги не впустую потратили))
Не понятный танец у неё какой то.
Это нарезка её тренировки, видео из разных частей танцев на самом деле состоит))), она записывала для своего канала его, на ютубе есть.
Ух, как у кого-то пригорит теперь. 😆
Схожесть процентов 70
🤮🤮🤮
А если смыть тонны штукатурки и накладное лицо будет как обычно уродина.
а ты нанеси на себя тонны штукатурки и попляши как это делает она, чудак
А то что модель другая, то европейцы не догадаются, ибо тут сиськи - и там сиськи, тут попа - и там попа.
Тем более, что обе могли быть скроены одной командой хирургов из стрёмных кривоногих плоскожопок.