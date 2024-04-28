В Stellar Blade можно собрать эротический рассказ о двух роботах

Во время прохождения Stellar Blade можно собрать коллекцию из страниц рассказа «Пластиковые сердца» — эротическую историю о роботах Афины и Палладия. Из книги можно узнать пикантные моменты из жизни влюбленных андроидов — например, про «облизывание штекера» или «соединение».
Экшен вышел 26 апреля 2024 года эксклюзивно на PlayStation 5. Также разработчики выпустили патч первого дня с режимом «Новая игра+». Stellar Blade получила положительные отзывы от критиков и 82 балла на Metacritic. Игру хвалят за боевую систему, графику, саундтрек и прекрасную героиню.
Также фанаты заметили, что один из костюмов Евы сделали менее откровенным. Облик «зайчика» из демоверсии больше понравился пользователям. Они даже создали петицию, чтобы вернуть в игру оригинальный наряд.
"Засадил по самые фотоэлементы"?
Я беру свой болтик и мееееееедленнно вкручиваю его в твою гаечку...