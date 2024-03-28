В Stellar Blade на релизе не будет фоторежима, но он может быть добавлен позже

В грядущей приключенческой игре Stellar Blade от Shift Up и Sony Interactive Entertainment при запуске не будет фоторежима. В интервью Famitsu директора Stellar Blade Ким Хён Тэ спросили, планирует ли команда разработчиков Shift Up включить в игру фоторежим. В ответ он упомянул, что при запуске в игре не будет фоторежима. По его словам, сейчас студия сосредоточена на доработке игры. В результате при запуске такой функции не будет.
Однако директор Stellar Blade добавил, что если от игроков будет достаточно запросов на включение фоторежима, команда разработчиков постарается на них ответить. Он призвал фанатов присылать такие отзывы в студию.
Отвечая на другой вопрос, касающийся акцента боя на парировании и просто уклонениях, Ким заявил, что вместо того, чтобы идти по обычному пути «хэк-н-слэш» с упором на выполнение впечатляющих комбо, бомбардируя врага атаками, команда разработчиков решила создать боевую систему, в которой главное — внимательно читать атаки противника, оценивать боевую ситуацию и реагировать соответствующим образом, делая выбор в данный момент. Он добавил, что, хотя простые атаки важны сами по себе, в игре также есть части, где они являются отправной точкой для других вещей, таких как заполнение шкалы и подключение навыков. По его словам, как только игроки привыкнут к этой механике, они смогут наслаждаться более быстрыми и плавными сражениями в Stellar Blade.
Там и без фото режима таких скринов нахерачат...
Фоторежим появиться в ПК - версии roflanebalo
Бл*ть, ну это же описание боëвки souls- like -_-