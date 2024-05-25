В Stellar Blade появится фоторежим

В интервью изданию Famitsu разработчики Stellar Blade сообщили о том, что для игры идет разработка фоторежима. Эта функция была одной из самых востребованных фанатами и Студия Shift Up хочет обеспечить высокий уровень качества, поэтому каких-либо сроков разработчики не назвали. Разработчики заявили,что рассматривают не просто приостановку времени в фоторежиме как в других играх, вероятно функция будет более расширенной. Помимо прочего, в интервью было сказано о желании реализовать больше необязательных активностей в игре, вроде рыбалки и коллекционирования.
В новом патче в игру были добавлены новые костюмы и режим битвы с боссами Boss Challenge.
Для подобной игры фоторежим должен быть там изначально.
фотографировать сочную попу станет гораздо удобнее
Добавят режим "когда одна рука уже не справляется"?)
теперь интернет наводнят фотки трусов Евы)
Лол, а его не было? Ну ладно))
Ужас какой. У целевой аудитории игры теперь правая рука будет под бешеными нагрузками.
я так понимаю эту картинку для таких как ты, делали?
...и кстати, сильно не расстраивайся! игра твоей мечты тоже когда-нибудь выйдет, чтобы и твоя рука была "под бешенными нагрузками":
Дрочфест начинается?
он начался ещё на фазе анонса, когда эту стрёмную азиатку показали