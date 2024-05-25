ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.2 877 оценок

В Stellar Blade появится фоторежим

Talendor3
Новости

В интервью изданию Famitsu разработчики Stellar Blade сообщили о том, что для игры идет разработка фоторежима. Эта функция была одной из самых востребованных фанатами и Студия Shift Up хочет обеспечить высокий уровень качества, поэтому каких-либо сроков разработчики не назвали. Разработчики заявили,что рассматривают не просто приостановку времени в фоторежиме как в других играх, вероятно функция будет более расширенной. Помимо прочего, в интервью было сказано о желании реализовать больше необязательных активностей в игре, вроде рыбалки и коллекционирования.

В новом патче в игру были добавлены новые костюмы и режим битвы с боссами Boss Challenge.

10
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
saa0891

Для подобной игры фоторежим должен быть там изначально.

3
Инcайдер

фотографировать сочную попу станет гораздо удобнее

0
DarkScorpius

Добавят режим "когда одна рука уже не справляется"?)

0
tesla707

теперь интернет наводнят фотки трусов Евы)

0
Jarvis666

Лол, а его не было? Ну ладно))

0
warp 37

Ужас какой. У целевой аудитории игры теперь правая рука будет под бешеными нагрузками.

-5
Pahant0Ss

я так понимаю эту картинку для таких как ты, делали?

Спойлер

...и кстати, сильно не расстраивайся! игра твоей мечты тоже когда-нибудь выйдет, чтобы и твоя рука была "под бешенными нагрузками":

Спойлер
3
spaMER_ID

Дрочфест начинается?

-6
J Jonah Jameson

он начался ещё на фазе анонса, когда эту стрёмную азиатку показали

-6