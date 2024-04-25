Вместе с релизом Stellar Blade будет выпущен бесплатный мини-альбом саундтреков

Уже завтра состоится релиз Stellar Blade, динамичного экшена от корейских разработчиков, который еще до релиза успел попасть в несколько "пикантных" скандалов. В честь надвигающегося выхода игры её авторы обещают сделать приятный подарок для всех игроков. Вместе с выходом Stellar Blade выйдет мини-альбом саундтреков, который будет бесплатным для всех.
Представители из студии Shift Up объявили, что часть музыкального сопровождения из Stellar Blade будет опубликована на Apple Music, Spotify и всех потоковых платформах. Мини-альбом будет включать в себя несколько уникальных инструментальных композиций и треков с использованием вокала. Также авторы сообщили, что музыка в игре будет иметь свободную лицензию, а значит, стримеры могут не опасаться за свой контент, а игроки свободно делиться треками из игры.
Полная версия саундтрека выйдет немного позднее. Как отмечают в Shift Up, релиз запланирован на середину этого лета. Он также будет бесплатен для игроков, но вместе с этим появится его физическое издание с уникальным наполнением.
Приятно что разработчики заботятся об игроках. Спасибо им!!!