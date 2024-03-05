Западное издание ThatParkPlace: игроки хотят сексуальных персонажей - издатели не должны ориентироваться на меньшинство

Одно из западных изданий, ThatParkPlace, решило затронуть тему сексуализации персонажей, а так же стандартов красоты в современных играх.
Журналист издания решил рассмотреть это на конкретном примере - игре Stellar Blade. По его словам, решение разработчиков создать персонажа с сексуальным типом телосложения - это по сути возвращение к 90-м и 2000-м годам, когда персонажи обладали одновременно реалистичным и нереалистичным типом телосложения, но этим они и радовали глаз игроку. По итогу, нынешние игроки остались в восторге от решения студии Shift Up сделать сексуального персонажа, поскольку они хотят увидеть возвращение игровой индустрии к прежним временам.
Раньше сексуальные персонажи были распространены в игровой индустрии до такой степени, что они стали частью культуры. Привлекательные женщины в прошлом очень часто попадали в чарты продаж: Techno и Team Ninja добились большого успеха благодаря своей серии Dead or Alive и ее волейбольным спин-оффам, в которых главные героини очень часто появлялись в бикини на протяжении всех частей франшизы. Другие знаковые секс-символы, такие как Лара Крофт и Самус Аран, тоже не нуждаются в представлении.
По мнению журналиста, издательства в последние годы слишком часто прислушивались к мнению различных активисток, феминисток и работали с весьма противоречивой компанией Sweet Baby Inc, пытаясь обратиться к некой "современной аудитории". Тем не менее, похоже, что в реальности эта "современная аудитория" представляет из себя очень небольшое меньшинство, ведь недавние игры, ориентированные на эту аудиторию, оказались непопулярными и вызвали серьезную негативную реакцию со стороны обычных геймеров и фанатов. Недавняя Suicide Squad: Kill the Justice League - одна из таких игр. Издатель благодаря этой игре получил лишь большое количество критики и недовольства в свой адрес, и при этом очень маленькое число реальных игроков.
ThatParkPlace считает, что похвала в адрес Stellar Blade могла бы стать началом возвращения к более привлекательным персонажам на Западе. Многие современные игры зачем-то решили вместо этого изображать женских персонажей с мужскими чертами и очень малой сексуальной привлекательностью для тех, кто реально покупает игры. И хотя это было воспринято как положительный момент со стороны активистов, которые были частью многих крупных новостных сайтов из 2010-х годов, учитывая падение продаж у многих франшиз в последние годы и закрытие многих из этих журналистских сайтов, становится все более и более очевидным, у кого в действительности находятся деньги в наше время.
Реальность такова, что на протяжении всей истории сексуальность очень хорошо продавалась и многие игроки хотят просто ненадолго вырваться из своего мира и на несколько часов притвориться крутым персонажем с телом супермодели. Согласны ли вы с возможным возвращением к сексуальным персонажам или нет, правда в том, что видеоигры - это спасение для многих игроков. Многие играют в игры чтобы воплотить в жизнь надежду познать мир, который кажется таким далеким. Многие игроки даже выполняли тяжелые трудоемкие упражнения в тренажерном зале, чтобы иметь возможность более точно изобразить этих популярных персонажей в своих косплеях и фан-фильмах.
"Честно говоря, когда я играю в игру, мне хотелось бы увидеть кого-то, кто выглядит лучше меня. Это то, что я хочу. Я не хочу видеть что-то нормальное; Я хочу увидеть что-то более идеальное. Я думаю, что это очень важно в разных видах развлечений. В конце концов, игры - это развлечение, ориентированное на взрослых." - сказал геймдиректор Stellar Blade Хён Тэ Ким.
И создатели Fable такие
И остальные с таким же вопросом)
Как это развидеть...
ну как бы в fable момент со страшной героиней обыгрывается еще в трейлере. Это типа часть юмора, а не повестка. А в остальных играх да, эт повестка
У всех разные вкусы. Данный персонаж хоть и перекачен, но не уродлив. В реалности с такой накаченной фигурой лицо было бы совсем как у мужика.
ну наконец-то!
дожили уже до того, что разжиревшая харя Элой в кадр не помещается
может теперь до разрабов дойдёт, что классная сексапильная тёлочка это один из факторов продаж их игр.
а правая ничего такая... я бы женился.... пару раз...
ПС: :))))
Была охотницей на машины, стала расхитительницей холодильников..
Также в играх мужчины гг не должны заменятся женщинами как в Алан Уейке или гирс оф вар
Так в AW2 его и не меняли, а сделали просто двух ГГ. Причем даже сюжетно неплохо объяснили причину.
В алан вейке белую бабу из первой части превратили в черную во второй.
В Алане Вейке есть Алан, там никого не заменили. Как и в Гирях - это было развитее сюжета и всё. Не нужно уподобляться маразмом тому с кем воюешь.
Это поезд давно ушёл.)
продолжай дальше себя убеждать в этом и хавать подобный кал
Были времена
что за главная героиня на постере не толерантная? Нужно толстую, со стремной прической, неряшливо одетую и еще желательно негритянку... ой т.е. афроамериканку. По фиг что игрокам может не понравится, главное чтоб "толерантно" было.
дааааа. красотка такая там 😍😍😍 и главное все на месте) и жопки и сиськи) и фигура)😍😀
еще ее костюмы там эти тож класссс 😍😀
Ооо, игровая классика😎
База. Мы хотим таким персонажей.
Как бы это ни парадоксально звучало, но вся сила "меньшинств" именно в том, что их мало. Это как прокси группы на востоке (которые штормят англосаксов), диаспоры в России (покупающие судей, ментов и прочих) и иные. Они знают, что находятся во враждебной среде, поэтому прекрасно само организовываются, образуют компактные, но невероятно агрессивные группы, готовые в любой момент вступить в схватку. Они всегда готовы к войне, они всегда воюют - в этом их сила. В то самое время как "большинство" ведет себя расслабленно и к тому же на него давит "общественное мнение" и законы, которые запрещают обижать "малюток".
Наконец-то поняли, что если ориентироваться на меньшинство, то будет меньше продаж и потеря старой аудитории, взамен новой, которая тоже меньше
Будем надеяться, что разрабы одумаются и в новых играх мы увидим привлекательных персов. Скрин из игры моего детства
Ониблейд, а ещё была Blades of Time. Обе от гайдзинов.
неужели до кого то начинает доходить
тогда уж делали бы игры в стиле wild life,рпг с кучей кекса,оргиями,крутым редактор красоток, но яиц походу не хватает,а то вдруг гомо-лесбо-вертолетики обидяться...
Вроде она в глубокой бете как пару лет.
какие пару, если лет 5 уже, если не больше...
Эти "меньшинства" больные люди, и психологически и физически, они же не только убрали стройные тела героинь, они по сути разрушили саму игровую индустрию, мечтаю чтобы следующая игра Shift Up была BloodRayne.
нужно на уровне государств признавать ЛГБТ-движения экстремистскими и террористическими с о всеми вытекающими уголовными статьями, только так можно побороть продвижение нездоровой повестки этого сброда глиномесов, трансформеров, негров и феминаторш
Были времена
Но и палку перегибать не надо.Кожаный бронелифчик в бою ни от чего не защитит
вот те мозги-то промыли 😂
не забудь еще жидомасонов, црушников и инопланетян
ЛГБТ в России запретили и признали экстремистским движением.
БОЖЕ!!!!! РЮМКУ ЧАЮ ЭТОМУ ГОСПОДИНУ!!!!!! Ничего не добавить и не прибавить словно с языка снял. Вот что нужно игрокам по всему миру!!!!
Главное что бы жопа не перекрывала все остальное
на жопу не отвлекайтесь главное и не залипайте! а то убивать будут 10000 раз 😂😂😂
Лет так 10-15 назад даже, наверное, не поверил бы, что мы дойдём до того, что новый красивый персонаж в игре будет сродни празднику, хотя раньше это было чуть ли не обыденностью, обычным явлением.
Не, ценить такое, конечно, нужно, но всё же.
надо разорить к х***м всех этих больных...что бы знали-пихаешь негра-викинга - получи разорение! В этом мире бабло всегда побеждает и добро и зло! Факт! В конце концов,те кто рубит бабки, осознают что повесточка приносит им убытки и тихо потухнет это недоразумение,которое глобальные корпорации замутили с целью контроля. Быстрее эти с**и разорятся,чем меня переделают! Это тоже факт!
или негра-плантатора который держит белых рабов в 17 веке в США))
Я вообще не вкуриваю, почему (гиганты) бздят это МЕНЬШИНСТВО... они им деньги лопатами приносят??? Эти люди понимают только язык ДЕНЕГ и сложи 2 и 2 при 1)мы послушаем орущих-фемок и прочих меньшинств и 2) мы будем делать как ДЕЛАЛИ НАШИ МАТЬ ЕГО предшественники с акцентом на широкую аудиторию и самое важное не забывать , что это РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ продукт... и как вы думаете в каком из вариантов принесет больше денег??? И это касается не только игр, те-же фильмы, а потом (боссы) недоумевают с хера у нас продажи убыточные -_- , послали-бы их один раз громко НА..... и всеее. Че они по судам начнут тягать? Ну вперед и с песней....
После массовых провалов проектов с петушьем, фемками и обезьянами они таки начали задумываться?
Я не соглашусь что сексуализация нужна только для продажи. Была бы Харли в Отряде Самоубийц такая же сочная как и в Arkham Knight - игра бы не стала Arkham Knight. Это была бы такая же хреновая долбилка но с жёпастой Харли. Просто когда игра хреновая вдвойне смешно смотреть на попытки разработчиков выслужиться перед людьми, которые в эти игры не играют.
И такое кто не помнит было много и в 2000-2010х - куча игр с откровенными героинями, но при этом полнейшая дрисня. Или вообще не продавали, как та же Wet - хорошая игра, но красивая героиня игру продать не помогла.
Но в то же время любая хорошая или хитовая игра давала всегда свою вайфу - не только в хорошую игру можно было поиграть, но и героиню на обои поставить, постер повесить, да фигурку купить. И я удивлён почему разработчики это упускают, то есть тупо из-за каких-то неадекватов соевых они тупо теряют деньги на мерче и бесплатной рекламы.
Вывод короче такой - не только надо красивых героинь возвращать - но и игры уже начать делать, тогда все будут довольны. А не только журналист с чемоданами и активист без мозгов.
Если я захочу увидеть страшных персонажей, достаточно выйти на улицу и посмотреть по сторонам. В игре хочется наоборот отвлечься от серой реальности, а не вновь погружаться в нее.
Жёска вы!
Неужели пришло осознание?)
Возможно и хотят, но думаю в первую очередь они хотят играть за брутальных, маскулинных мужиков, а не за баб и соевых, анимешных мальчиков в колготочках. А сексуальные персонажи должны быть где-то сбоку. Вот играем мы за мужика, спасаем мир, потом опа, зашли куда-то потр*хушкались и пошли дальше спасать мир. В этой же игре (Стелар Блейд) нам навязывают баб, причем судя по недавней новости в игре будут одни бабы и один мужик (раб) на всю игру, исполняющий все их приказы.
Это перебор.
Привлекательных - эта да.
Да, приятно видеть персонажа к которому можно стремиться, становиться лучше. И это касается не только женских персонажей.
Новости неплохие, но все-таки ключевой момент здесь не только в этом. Нужно помимо акцента на нормальную аудиторию, так же не разбавлять нормальный штат сотрудников всякими шизиками. Мы ведь прекрасно понимаем, что создают эти игры не те же команды, что и 20 лет назад, даже если название то же.
Нормальные люди хотят видеть в играх, фильмах и сериалах - красивых людей. Вот так новость! А еще вода мокрая
Красивая, стройная и сильная девушка-героиня должна стать эталоном боевиков. Глаз цепляется за формы, потом за приемы, которыми владеет, и фаната уже не остановить. Более того, фигурки и прочий мерч будет продаваться на ура.
Заметьте, сексуальных женщин постоянно требуют убрать из игр и фильмов разные неадекватные активисты, но никто не просит убирать сексуальных мускулистых парней, или мальчиков К-поперов, тут видимо мужчины выглядят как в жизни в отличии от ужасных баб.
Тем не менее, как то внешний вид этих персонажей в Stellar Blade лично меня ни капли не привлекает