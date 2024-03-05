Западное издание ThatParkPlace: игроки хотят сексуальных персонажей - издатели не должны ориентироваться на меньшинство

Одно из западных изданий, ThatParkPlace, решило затронуть тему сексуализации персонажей, а так же стандартов красоты в современных играх.

Журналист издания решил рассмотреть это на конкретном примере - игре Stellar Blade. По его словам, решение разработчиков создать персонажа с сексуальным типом телосложения - это по сути возвращение к 90-м и 2000-м годам, когда персонажи обладали одновременно реалистичным и нереалистичным типом телосложения, но этим они и радовали глаз игроку. По итогу, нынешние игроки остались в восторге от решения студии Shift Up сделать сексуального персонажа, поскольку они хотят увидеть возвращение игровой индустрии к прежним временам.

Раньше сексуальные персонажи были распространены в игровой индустрии до такой степени, что они стали частью культуры. Привлекательные женщины в прошлом очень часто попадали в чарты продаж: Techno и Team Ninja добились большого успеха благодаря своей серии Dead or Alive и ее волейбольным спин-оффам, в которых главные героини очень часто появлялись в бикини на протяжении всех частей франшизы. Другие знаковые секс-символы, такие как Лара Крофт и Самус Аран, тоже не нуждаются в представлении.

По мнению журналиста, издательства в последние годы слишком часто прислушивались к мнению различных активисток, феминисток и работали с весьма противоречивой компанией Sweet Baby Inc, пытаясь обратиться к некой "современной аудитории". Тем не менее, похоже, что в реальности эта "современная аудитория" представляет из себя очень небольшое меньшинство, ведь недавние игры, ориентированные на эту аудиторию, оказались непопулярными и вызвали серьезную негативную реакцию со стороны обычных геймеров и фанатов. Недавняя Suicide Squad: Kill the Justice League - одна из таких игр. Издатель благодаря этой игре получил лишь большое количество критики и недовольства в свой адрес, и при этом очень маленькое число реальных игроков.

ThatParkPlace считает, что похвала в адрес Stellar Blade могла бы стать началом возвращения к более привлекательным персонажам на Западе. Многие современные игры зачем-то решили вместо этого изображать женских персонажей с мужскими чертами и очень малой сексуальной привлекательностью для тех, кто реально покупает игры. И хотя это было воспринято как положительный момент со стороны активистов, которые были частью многих крупных новостных сайтов из 2010-х годов, учитывая падение продаж у многих франшиз в последние годы и закрытие многих из этих журналистских сайтов, становится все более и более очевидным, у кого в действительности находятся деньги в наше время.

Реальность такова, что на протяжении всей истории сексуальность очень хорошо продавалась и многие игроки хотят просто ненадолго вырваться из своего мира и на несколько часов притвориться крутым персонажем с телом супермодели. Согласны ли вы с возможным возвращением к сексуальным персонажам или нет, правда в том, что видеоигры - это спасение для многих игроков. Многие играют в игры чтобы воплотить в жизнь надежду познать мир, который кажется таким далеким. Многие игроки даже выполняли тяжелые трудоемкие упражнения в тренажерном зале, чтобы иметь возможность более точно изобразить этих популярных персонажей в своих косплеях и фан-фильмах.

"Честно говоря, когда я играю в игру, мне хотелось бы увидеть кого-то, кто выглядит лучше меня. Это то, что я хочу. Я не хочу видеть что-то нормальное; Я хочу увидеть что-то более идеальное. Я думаю, что это очень важно в разных видах развлечений. В конце концов, игры - это развлечение, ориентированное на взрослых." - сказал геймдиректор Stellar Blade Хён Тэ Ким.