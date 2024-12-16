ЧАТ ИГРЫ
Номинируйте Stellar Blade на ИГРУ ГОДА 2024!
на главную
об игре
Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.3 1 218 оценок

Завтра Stellar Blade получит рождественское обновление

monk70
Новости

Разработчики из Shift Up сообщили, что завтра, 17 декабря, Stellar Blade получит праздничное рождественское обновление с различными украшениями.

Красочная рождественская ёлка осветит Зион и превратит холодную городскую площадь в тёплое и гостеприимное пространство, украшенное всевозможными огнями и украшениями. В лагере вы можете расслабиться под мелодии «Dawn (Winter)» и «Take me away». Тепло этих песен растопит напряжение сражений.

В Зион прибыла рождественская мини-игра, чтобы вы могли отдохнуть от борьбы за выживание. Наслаждайтесь игрой и пройдите ее, чтобы получить награды.

«Платье Санты» для Евы — это очаровательный и праздничный наряд. Наряд «Я не Санта» для Адама имеет юмористическую изюминку. Дополните образ причёской «Девушка Санты» и персонализируйте его с помощью различных аксессуаров, таких как снежные хрустальные очки, серьги-короны и обруч для саней.

Новый набор «Рудольф» — это очаровательный косметический предмет, который поместит дрон перед санями Санты. С рогами и красным носом любимого рождественского персонажа этот дрон осветит ваше Рождество.

+ ещё 7 картинок
21
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Resplaytor

До сих пор поддерживать сингл игру с бесплатным контентом это конечно каеф

2
RedDay13

так с релиза дай бог год прошёл, почему нет

4
rtnrwv

ещё бы получше этот бесплатный контент был

1
hpi

Контент? Костюмчики? Ну-ну, контент, млять.

-3
Gelyr

Чё та я в новости слово бесплатно не увидел или она так же бесплатно как и костюмы из Nier: Automata

1
Resplaytor hpi

б*ять он бесплатный, алло..

1
Max Rolens

Ок... Проверим )))

1
Рикочико

На ПК до сих пор кстати нет.

0
Mazaxati

Да когда она уже на пк выйдет....

0
rtnrwv

в одиночной игре, типа зачем?

-1
spaMER_ID

Чтобы дрочили, но с новогодним настроением!

2
AndralStormborn

Зачем вообще в игры добавляют дурацкие колпаки сантаклауса, это ведь кринж

-3