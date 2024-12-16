Завтра Stellar Blade получит рождественское обновление

Разработчики из Shift Up сообщили, что завтра, 17 декабря, Stellar Blade получит праздничное рождественское обновление с различными украшениями.

Красочная рождественская ёлка осветит Зион и превратит холодную городскую площадь в тёплое и гостеприимное пространство, украшенное всевозможными огнями и украшениями. В лагере вы можете расслабиться под мелодии «Dawn (Winter)» и «Take me away». Тепло этих песен растопит напряжение сражений.

В Зион прибыла рождественская мини-игра, чтобы вы могли отдохнуть от борьбы за выживание. Наслаждайтесь игрой и пройдите ее, чтобы получить награды.

«Платье Санты» для Евы — это очаровательный и праздничный наряд. Наряд «Я не Санта» для Адама имеет юмористическую изюминку. Дополните образ причёской «Девушка Санты» и персонализируйте его с помощью различных аксессуаров, таких как снежные хрустальные очки, серьги-короны и обруч для саней.

Новый набор «Рудольф» — это очаровательный косметический предмет, который поместит дрон перед санями Санты. С рогами и красным носом любимого рождественского персонажа этот дрон осветит ваше Рождество.