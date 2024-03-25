Зрелищный экшен Stellar Blade с красивыми женскими формами получит демоверсию на этой неделе

Несколько недель назад в цифровом магазине PS Store раньше времени появилась бесплатная пробная версия экшена Stellar Blade. Только лишь немногие успели лично оценить геймплей будущего проекта от студии Shift Up и насладиться обществом привлекательной главной героини. Демоверсию оперативно удалили с публичного доступа, но уже на этой неделе её собираются выпустить официально. В честь скорого выхода демки разработчики выпустили специальный трейлер с обзором содержимого.
Как сообщается, демоверсия Stellar Blade появится на консолях PS5 уже 29 марта. Она будет абсолютно бесплатной для всех игроков и не потребуется наличие подписки или других предварительных действий от игроков. Разработчики хотят дать возможность пользователям самостоятельно оценить механику экшена и другие его особенности перед покупкой.
Действие демоверсии разворачивается с самого начала игры, когда Ева, член 7-го десантного отряда, отправляется на Землю с миссией отвоевать планету у найтибов, и до первого боя с боссом. Первый этап включает в себя обучающую фазу, которая поможет вам ознакомиться с основными боевыми функциями, исследуя послевоенный Эйдос-7, человеческий город, который теперь захвачен найтибами, и даст вам начальное представление о геймплейных механиках, которые будут служить вам на протяжении всего сюжета игры.
Те, кто пройдет демоверсию игры, сможет перенести весь прогресс в полную версию, когда она выйдет. Вместе с этим разработчики подтвердили, что в игре будет текстовая русская локализация.
Релиз Stellar Blade состоится 26 апреля на PS5.
где тут видны формы в этой кринжовой тараканьей стойке?
Жопа есть, сиськи есть. Вот тебе и форма.
Про локализацию и так уже месяц известно, демку многие уже опробовали.
Живенько,динамично и обалденно красиво!!!!! Ждём с нетерпением!!!!!
как слешер вроде норм, лишнего в интерфейсе нет