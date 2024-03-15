Для научно-фантастической стратегии Stellaris представили новое дополнение The Machine Age

Компания Paradox Interactive анонсировала новое расширение для научно-фантастической гранд-стратегии Stellaris. Расширение под названием The Machine Age, посвященное кибернетической, синтетической и машинной тематике, выйдет во втором квартале 2024 года.
Помимо многих других особенностей, в грядущем расширении появятся три новых Истока, в которые можно будет поиграть: Кибернетическое кредо, Синтетическое плодородие и Дуговые сварщики. В расширении также появятся империи с машинного интеллекта.
Основной темой The Machine Age станет характер взаимоотношений между живыми существами и машинами. Развивая эти темы, расширение принесет с собой новые видовые черты для киборгов, машин и роботов, а также предложит новые пути вознесения для машинных империй.
Кроме того, игроков ждут новые кризисы, в том числе загадочный новый кризис в конце игры.
Молодцы разрабы, столько лет не забрасывают игру и постоянно что-то новое делают. Мне там только одно дополнение не понравилось, про токсичные расы. Не хочу играть за тех, кто ест из помойки :)
Наконец-то! Я тридцать лет ждал, в Азкабане!