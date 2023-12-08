Симу Лю представил сюжетный трейлер стратегии Stormgate на The Game Awards 2023

Stormgate совсем недавно перешла в период закрытого бета-тестирования, но разработчику Frost Giant Studios есть чем поделиться. В рамках The Game Awards 2023 студия представила новый сюжетный и геймплейный трейлер с участием Симу Лю.
Лю не только фигурирует в трейлере, но также будет игровым персонажем в игре по имени Варз, который является частью фракции Инферналов. Лю сам является большим поклонником стратегий в реальном времени и лично появился на The Game Awards, чтобы представить трейлер.
В трейлере Stormgate изображен персонаж, отчаянно пытающийся отключить питание портала, который внезапно высвобождает огромную волну энергии и бесчисленных демонических существ. Затем потрясающие кадры игрового процесса демонстрируют множество различных способов убийств: солдаты и монстры идут лицом к лицу, а большие машины косят полчища врагов.
В команде разработчиков Stormgate работает множество бывших талантов Blizzard, а соавтором истории является Крис Метцен. Метцен сыграл важную роль в создании ранних работ Blizzard, а также озвучивал несколько игр — недавно он вернулся в Blizzard на полную ставку после завершения работы над Stormgate.
Stormgate выйдет в раннем доступе Steam летом 2024 года.