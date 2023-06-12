Stormgate TBA
6.1 19 оценок

Stormgate получила новый пре-альфа-геймплей, закрытое бета-тестирование начинается в июле

©
monk70
Новости

Frost Giant Studios, основанная бывшими разработчиками Blizzard Entertainment, работавшими над Starcraft, раскрыла новый игровой процесс и подробности для Stormgate, предстоящей бесплатной стратегии в реальном времени. На кадрах пре-альфа-версии показаны некоторые юниты, такие как разведчик, собака-робот, которая действует как разведчик и может обнаруживать юниты за пределами своего диапазона.

В трейлере также показали Светлый лес, который скрывает легкие юниты и непроходим для тяжелых юнитов. Однако разработайте несколько мехов (которые можно сбросить на поле боя воздушными юнитами), и они прорвутся сквозь деревья. Конечно, это только верхушка айсберга, так как Frost Giant планирует показать больше режимов, включая командную соревновательную игру и совместную игру для трех игроков против ИИ.

Новые фракции помимо людей, подробности о сюжетном режиме и многое другое также появятся позже в этом году. Закрытое бета-тестирование проходит в июле.

Трейлеры
0
1
Последние посты по игре Stormgate
Геймплей StormGate покажут 11 июня на PC Gaming Show. Закрытый альфа-тест стартует в июле
Геймплей StormGate покажут 11 июня на PC Gaming Show. Закрытый альфа-тест стартует в июле
В StormGate будут герои, но только в коопе и 3х3. Команду сценаристов пополнили авторы DC Comics и Halo
В StormGate будут герои, но только в коопе и 3х3. Команду сценаристов пополнили авторы DC Comics и Halo
Блогер раскрыл новые детали бесплатной стратегии Stormgate, от создателей StarCraft 2 и Warcraft 3
Блогер раскрыл новые детали бесплатной стратегии Stormgate, от создателей StarCraft 2 и Warcraft 3
Комментарии: 1
Ваш комментарий
luVol

Графика/палитра, стилизованная под лол у меня вызывает большое сомнение то, что над этой игрой работали бывшие сотрудники, которые делали старкрафт.

0