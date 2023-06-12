Stormgate получила новый пре-альфа-геймплей, закрытое бета-тестирование начинается в июле ©

Frost Giant Studios, основанная бывшими разработчиками Blizzard Entertainment, работавшими над Starcraft, раскрыла новый игровой процесс и подробности для Stormgate, предстоящей бесплатной стратегии в реальном времени. На кадрах пре-альфа-версии показаны некоторые юниты, такие как разведчик, собака-робот, которая действует как разведчик и может обнаруживать юниты за пределами своего диапазона.

В трейлере также показали Светлый лес, который скрывает легкие юниты и непроходим для тяжелых юнитов. Однако разработайте несколько мехов (которые можно сбросить на поле боя воздушными юнитами), и они прорвутся сквозь деревья. Конечно, это только верхушка айсберга, так как Frost Giant планирует показать больше режимов, включая командную соревновательную игру и совместную игру для трех игроков против ИИ.

Новые фракции помимо людей, подробности о сюжетном режиме и многое другое также появятся позже в этом году. Закрытое бета-тестирование проходит в июле.