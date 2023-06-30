Забавная головоломка Storyteller получит крупное обновление и заглянет на мобильные устройства ©

В перерывах между анонсом Blade Runner Labyrinth и множеством богатых обновлений, на витрине Annapurna Interactive в центре внимания вновь оказалась игра Storyteller, забавная головоломка, дебютировавшая в прошлом году.

Игра уже доступна на ПК и Nintendo Switch, но в ближайшее время ее ждет крупное бесплатное обновление. Начиная с 26 сентября 2023 года, игроков Storyteller ждет множество дополнительного контента, включая новых персонажей, сценарии и сюжетные решения. Набор призван дать поклонникам возможность создавать еще более безумные и ветхие истории, включая драконов, пиратов, причудливых правителей и многое другое.

Но анонс специального обновления - не единственная новинка, запланированная для Storyteller. Вместе с трейлером пришло подтверждение того, что инди-игра готова войти в каталог игр Netflix. Таким образом, с 26 сентября подписчики стримингового сервиса смогут играть в головоломку на мобильных устройствах без дополнительной платы.

Напомним, что прямо с витрины Annapurna Interactive также было объявлено о дате выхода Cocoon, многообещающей игры-головоломки, созданной ведущим геймдизайнером Limbo и Inside.