Для Stranded: Alien Dawn вышел новый захватывающий DLC Robots and Guardians

С сегодняшнего дня игроки Stranded: Alien Dawn смогут испытать новый захватывающий сценарий, открыть для себя новые технологии, меняющие игру, и защититься от новых врагов в захватывающем новом PDLC.

В насыщенном событиями сценарии игроки должны использовать новое инновационное оружие и надежную защиту, чтобы гарантировать, что их группа повстанцев сможет защитить Хоуп, первого разумного андроида, от безжалостного производственного консорциума, который ее создал. По мере развития интеллекта Хоуп игроки смогут выбирать новые навыки, разблокировать дополнительные черты и многое другое — и все это время группа защищает ее от попыток консорциума вернуть себе их самый бесценный актив.

Сражаясь с волнами автоматических атак, игроки должны исследовать новое вооружение, включая защитных ботов, турели с лазерами и многое другое, чтобы одержать верх, защитить Хоуп и добиться победы.

Игроки также смогут разблокировать новые способы автоматизации повседневных задач на базе: боты-обслуживающие и собирающие урожай помогают готовить еду, сажать урожай и собирать ресурсы, предоставляя повстанцам больше времени, которое можно потратить на улучшение защиты.

Кроме того, игроки также смогут выбрать в свою группу нового выжившего, Генри Колдуэлла. Будучи опытным ветераном, его навыки ближнего боя могут оказаться жизненно важными в ситуациях, когда защита имеет решающее значение.

DLC выйдет вместе с бесплатным обновлением базовой игры для всех игроков, которое принесет новые функции и улучшения, такие как дроны-доставщики, инструменты для многоэтажного строительства и многое другое.

Stranded: Alien Dawn: Robots and Guardians доступна на ПК в Steam и Epic Games Store, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 и Xbox One.