Утечка: экшен Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin станет бесплатным для подписчиков PS Plus

Ролевой экшен Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, который объединил в себе многогранный фэнтезийный мир Final Fantasy и элементы слэшера, совсем скоро может стать бесплатным. По некоторым данным, он может стать одной из бесплатных игр в новогоднем раздаче Epic Games Store, но куда более надежная утечка намекает на его включение в каталог подписки PS Plus. Игроки PlayStation смогут забрать проект уже в январе.

Как сообщается, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin в следующем месяце должен пополнить каталог бесплатных игр в рамках PS Plus Extra. Об этом стало известно из программы лояльности PlayStation, которая доступна в некоторых странах. Согласно сообщениям пользователей, они получили уведомление с предложением бесплатно пройти Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin в рамках своей подписки. Там проект называют "обязательным экшеном для ознакомления".

Правда ли Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin станет частью подписки PS Plus, мы узнаем уже сегодня вечером, когда состоится официальный анонс обновления каталога бесплатных игр. Напомним, экшен был выпущен еще в 2022 году студией Team Ninja. Проект не снискал высоких оценок от прессы, но понравился обычным геймерам, которые хвалили динамичную боевую систему и забавные моменты в сюжете.