Stray хорошо показала себя при тестировании на консолях Xbox ©

Stray стала одним из самых громких хитов 2022 года и удивительно хорошей игрой, завоевавшей любовь геймеров на ПК и консолях PlayStation. Теперь владельцы Xbox могут взять в руки титулованного кота.



Теоретически Stray - не слишком требовательная игра, однако многие задавались вопросом, не будет ли Xbox-версия как-то технологически ограничена по сравнению с той, что выйдет на консолях PlayStation. К счастью, разработчики из BlueTwelve Studio выдержали это испытание и представили очень хороший порт. К сожалению, базовая версия для Xbox One является худшей, поскольку здесь игра не дотягивает даже до 1080p, достигая максимум 900p при 30 фпс. На Xbox One X дела обстоят лучше: динамическое разрешение 1728p и плавные 40-60 фпс.



Xbox Series X|S показывает лучшие результаты. В обоих случаях мы имеем стабильные 60 фпс с 4K/1080p. С полным анализом вы можете ознакомиться в видеоролике ниже.



