Stray 19.07.2022
8.4 893 оценки

Stray получила возрастной рейтинг для Xbox

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monk70
Новости

Stray, знаменитая игра про кошек, разработанная BlueTwelve Studio при поддержке издателя Annapurna Interactive, появилась на PlayStation 5, PS4 и ПК в июле 2022 года и скоро будет доступна на консолях Xbox.

Официального объявления пока не было, но ESRB оценил Stray в версиях для Xbox Series и Xbox One, предполагая, что игра о кошках наконец-то достигнет новой аудитории на консолях Microsoft, что также предполагает годичную эксклюзивность для PlayStation на консолях.

ESRB, который отвечает за возрастные рейтинги в США, оценил Stray для Xbox Series и Xbox One, что предполагает версии, готовые к запуску или очень близкие к нему. Впрочем, это не совсем означает, что анонс будет сделан в ближайшее время, но большая вероятность есть.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Destroited

Пожалуй единственная игра последних лет от которой было не оторваться и которую прошел буквально на одном дыхании.

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