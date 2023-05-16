Stray получила возрастной рейтинг для Xbox ©

Stray, знаменитая игра про кошек, разработанная BlueTwelve Studio при поддержке издателя Annapurna Interactive, появилась на PlayStation 5, PS4 и ПК в июле 2022 года и скоро будет доступна на консолях Xbox.

Официального объявления пока не было, но ESRB оценил Stray в версиях для Xbox Series и Xbox One, предполагая, что игра о кошках наконец-то достигнет новой аудитории на консолях Microsoft, что также предполагает годичную эксклюзивность для PlayStation на консолях.

ESRB, который отвечает за возрастные рейтинги в США, оценил Stray для Xbox Series и Xbox One, что предполагает версии, готовые к запуску или очень близкие к нему. Впрочем, это не совсем означает, что анонс будет сделан в ближайшее время, но большая вероятность есть.