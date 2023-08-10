Музыкальная приключенческая игра Stray Gods: The Roleplaying Musical вышла на ПК, Xbox, PlayStation и Nintendo ©

Музыкальная приключенческая игра Stray Gods: The Roleplaying Musical от Humble Games и Summerfall Studios стала доступна на ПК, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 и Nintendo Switch. Stray Gods — видеоигра для любителей музыки и мюзикл для любителей видеоигр. Это захватывающая история о надежде, самопознании и прокладывании своего пути. Чтобы отпраздновать запуск, команды выпустили новый трейлер.

Действие Stray Gods: The Roleplaying Musical разворачивается в современном фэнтезийном мире, где Грейс, бросившая колледж, получает силу Музы — силу, которая ей понадобится, чтобы узнать правду о смерти своей предшественницы до того, как истечет время. В этом красиво иллюстрированном ролевом мюзикле игроки будут решать, с кем Грейс вступит в союз, кому она может доверять, а кто может ее предать. Игроки будут очаровывать, договариваться или прокладывать себе путь через свой мир, играя оригинальные, полностью интерактивные музыкальные номера, сочиненные номинированным на Грэмми композитором Остином Уинтори (Journey, Banner Saga), Tripod (музыканты Скотт Эдгар, Стивен Гейтс и Саймон Холл) и Монтень из Австралии (Джесс Серро). Игроки будут чувствовать себя так, как будто они находятся прямо на сцене. Имея тысячи возможных вариаций, основанных на их выборе, они создадут саундтрек к собственному уникальному музыкальному опыту.