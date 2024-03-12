Акума появится в Street Fighter 6 этой весной

Во время сегодняшнего мероприятия Capcom Highlights компания Capcom объявила, что Акума появит Street Fighter 6 в качестве DLC весной 2024 года. Точная дата пока не объявлена. Владельцы Deluxe и Ultimate Edition или Year 1 Character Pass и Ultimate Pass автоматически получат этого персонажа и соответствующий контент. Когда прибудет Акума, игроки смогут попросить его стать их наставником в новой зоне World Tour, Гокуэнто.
В Street Fighter 6 игроки могут исследовать разные регионы по всему миру и зарабатывать специальные приемы от многочисленных мастеров, которые можно комбинировать и сочетать. Помощь наставника также находится в этом режиме, позволяющем игрокам вызывать мастеров, таких как Рю, чтобы помочь им в бою.
Street Fighter 6 доступна на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и ПК.
Акума всё дичает с каждым разом.