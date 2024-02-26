Большой куш для чемпиона Street Fighter 6: игрок из Тайваня выиграл 1 млн долларов

Поклонники серии Street Fighter вчера отметили праздник: в Калифорнии прошел финал официального турнира по последней части файтинга. Capcom Cup X стал кульминацией Capcom Pro Tour 2023, юбилейного сезона поединков, который стартовал еще в прошлом году и оказался очень значимым событием для кибеспортивной сцены.

Тайваньский игрок Ван Юань-хао (Wang Yuan-hao), выступающий под ником "UMA", выиграл Capcom Cup X. Можно с уверенностью сказать, что он уже вошел в историю Street Fighter, ведь за победу он получил один миллион долларов. Это самая большая сумма, которую мог выиграть финалист Capcom Cup (для сравнения - победитель предыдущего турнира получил 120 000 долларов). Ни один официальный турнир по файтингам (учитывая также Mortal Kombat Pro Competition и Tekken Cup) не предлагал столь крупного приза.

В финале UMA встретился с китайцем по прозвищу "Chris Wong". Тайванец выступал с Джури, а его соперник управлял Люком. Первые три раунда выиграл Wong, но так как он вышел в финал из так называемого "раунда неудачников", дело дошло до второго акта. UMA был мотивирован и не оставил китайскому игроку ни единого шанса, выиграв со счетом 3:0.

Трансляцию Capcom Cup X можно посмотреть выше. Поединок между Ван Юань-хао и Chris Wong начинается с 6:50:09.

Стоит отметить, что ранее UMA уже выигрывал у китайского игрока во время азиатских отборочных к Capcom Cup X. Ранее тайванец также участвовал в турнире по Street Fighter 5, но тогда не занял высокого места.