Capcom представила трейлер к новому боевому пропуску для Street Fighter 6 к Хэллоуину ©

Сегодня компания Capcom представила "Spooky Party Fighting Pass" для своего популярного файтинга Street Fighter 6, включающий в себя обычный костюм и еще много всяких вкусностей.

Возможно, вам покажется, что до Хэллоуина еще слишком рано, но японцы любят входить в праздничное настроение с утра пораньше (обычно это хорошая возможность купить что-нибудь), и местные компании с радостью идут им навстречу.

Разработчики игр не являются исключением, поэтому компания Capcom запустила новый боевой пропуск, который позволяет разблокировать бесплатные и премиальные вещи по мере накопления Kudos в зависимости от того, хотите ли вы платить дополнительно или нет.

Центральным элементом боевого пропуска является аватар, изображающий зомби-кошку, созданный по мотивам классической игры 1985 года Savage Bees (также известной как Exed Exes).

Добавьте к этому привычные фоторамки, эмодзи, музыку, наклейки, титры и обои для устройства, и вы получите полную картину.

В настоящее время Street Fighter 6 вышла для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и PC через Steam. Сразу после запуска игра стала весьма успешной и разошлась тиражом в два миллиона копий по всему миру.