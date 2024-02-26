DLC-боец Эд из Street Fighter 6 стал героем нового геймплейного ролика

Компания Capcom раскрыла новые подробности и геймплей следующего DLC-персонажа Street Fighter 6, Эда, во время IGN Fan Fest. Геймдиректор Такаюки Накаяма и продюсер Сюхей Мацумото рассказали об изменениях, внесенных в игру по сравнению с Street Fighter 5, и о том, как изменился Эд. Смотрите ниже.
Накаяма рассказал, что рост Эда был уменьшен по сравнению с предыдущей игрой.
Если говорить о визуальном аспекте Эда, то в Street Fighter 5 он получился немного более мачо и крупным, чем планировалось. В Street Fighter 6 мы смогли сделать его немного больше.
Интересно, что боевой стиль Эда в Street Fighter 5 стал своего рода предшественником современной схемы управления в Street Fighter 6. В последней все его кнопки теперь сосредоточены на ударах.
Это был эксперимент для разработчиков, когда они работали над Street Fighter 5, чтобы сделать Эда прототипом современного управления, которое мы видим в Street Fighter 6. Однако его набор движений был обновлен по сравнению с прошлой игрой. Это не полная копия того, что было в Street Fighter 5. Мы внесли некоторые коррективы и обновления, чтобы его современное управление в Street Fighter 6 было таким же интересным и захватывающим. Однако ярче всего он проявляет себя, когда оказывается лицом к лицу с персонажем противника, и обладает множеством уникальных комбо, на которые способен только Эд. Мы рекомендуем вам быть агрессивными. Выходите на бой и покажите, на что вы способны.
Вместе с выходом Эда в игре появился новый этап - Ruined Lab. Похоже, она предвещает возвращение М. Бизона, Большого Злодея из серии и лидера Shadaloo. Накаяма не подтвердил его возвращение, но обратил внимание на фирменную шляпу Бизона. "Если вы посмотрите на кресло в самом центре, там лежит какая-то красная штука. Я думаю, это, пожалуй, самый примечательный предмет".
Эд присоединится к составу 27 февраля, а сама игра тем временем доступна для Xbox Series X/S, PS5, PS4 и PC.