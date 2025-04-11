Елена ворвётся в Street Fighter 6 уже 5 июня

Capcom официально объявила, что Елена, харизматичная танцовщица из Кении, присоединится к ростеру Street Fighter 6 уже 5 июня. Её выход совпадёт с релизом версии игры для Switch 2 и запуском нового комплекта Years 1-2 Fighters Edition.

Елена, обладающая стилем боя капоэйра и духовной связью с природой, появится с новым геймплейным трейлером, который будет представлен в ближайшее время. Приобрести персонажа можно будет отдельно за Fighter Coins, а владельцы Year 2 Character Pass или Ultimate Pass получат её автоматически.

Важно: в зависимости от часового пояса персонаж может стать доступен уже 4 июня, сразу после технического обслуживания серверов.

Street Fighter 6 уже доступна на PS5, PS4, Xbox Series X|S и PC (Steam).