Обновление 1.11 для Street Fighter 6 добавляет нового бойца Эда и вносит различные правки

Обновление 1.11 для Street Fighter 6 представляет новые интересные функции и улучшения. Погрузитесь в напряженные сражения с улучшенной механикой и обновленной графикой. Испытайте острые ощущения от легендарных персонажей и жестокую конкуренцию в этом последнем обновлении.
В этом обновлении разработчики внесли некоторые изменения в баланс некоторых персонажей. Они были сделаны с учетом следующих целей. 1. Улучшить персонажей, которые не смогли в полной мере проявить свой индивидуальный потенциал. 2. Улучшить методы, которые было явно сложно использовать. 3. Ослабление элементов, слишком жестко контролировавших действия противника.
Сыграйте в обновление за Эда. Познакомьтесь с боксером в World Tour, изучите его психоактивные приемы для «Битв аватаров» в Battle Hub и сами наденьте перчатки в Fighting Ground.
Полные примечания к патчу доступны по ссылке.
Там новость, что РКН опять внес стим в список запрещенных