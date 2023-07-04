Первый боевой пропуск Street Fighter 6 выходит сегодня и создает основу для первого дополнительного бойца ©

Перед выходом Street Fighter 6 компания Capcom подтвердила, что в рамках первого года выпуска DLC в игру будут добавлены четыре дополнительных бойца. Первый из них - Рашид, он же Буйный Ветер - должен появиться этим летом (предположительно перед EVO в августе), и хотя конкретная дата выхода DLC еще не подтверждена, Capcom уже начала готовить почву для его добавления в реестр.

Первый боевой пропуск Street Fighter 6 - или Fighting Pass, как его называют в игре, - начинает действовать сегодня и будет действовать до 23 июля, создавая основу для появления Рашида. Его платный премиум-уровень принесет игрокам ряд новых наград, которые они смогут разблокировать. Среди них пять новых предметов экипировки для аватара, новая классическая игра в Боевом центре в Hyper Dyne Side Arms, новые наклейки и три новых музыкальных трека - тема Рашида, тема Лауры и тема Некалли.

Также в премиум-награды включены новые эмодзи, рамка для фото, обои для устройства и титулы. Разумеется, в Fighting Pass также будут бесплатные награды для тех, кто не приобретет премиум-версию. Премиум-пропуск Fighting Pass будет стоить 250 монет Fighter Coins (что составляет примерно 5 долларов США).

Street Fighter 6 доступна на PS5, Xbox Series X/S, PS4 и ПК.