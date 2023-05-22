Первый патч для Street Fighter 6 будет включать обновленный баланс и другие улучшения

Открытое бета-тестирование Street Fighter 6 сегодня было официально завершено. Разработчики файтинга поблагодарили игроков за участие и анонсировали первое обновления для файтинга. По их словам, бета помогла им обнаружить некоторые проблемы в балансе и другие ошибки, которые будут исправлены в дебютном патче.
В Capcom не стали вдаваться в подробности первого обновления для Street Fighter 6, однако пообещали выпустить его в день релиза. Патч будет сосредоточен на изменении баланс способностей некоторых персонажей, а также улучшить общую стабильность файтинга. Кроме этого, обещают улучшить стабильность соединения серверов при использовании сетевого режима.
Релиз Street Fighter 6 состоится 2 июня на ПК и консолях.
не понял, этот "патч" который тестили до выхода игры будет выпущен после, а релиз будет сломан? они так и сказали прямо что релизная версия будет хрень?
Ну да. Така тенденция уже давно. Ты где был последних 4 года?
ну раньше открыто не заявляли что они тупые и делают хрень, а в тихую хрень выпускали)
В смысле? К многим проектам, еще до релиза, сразу новость пишут про патч первого дня.
вот и говорю что в тихую, а тут прямо сказали что тупые и делают хреновый релиз)
то есть во время беты что-то там обнаружили и хотят выпустить патч, но уже после запуска? А до запуска внедрить эти исправления не нужно? Для чего же тогда бета?