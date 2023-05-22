Первый патч для Street Fighter 6 будет включать обновленный баланс и другие улучшения ©

Открытое бета-тестирование Street Fighter 6 сегодня было официально завершено. Разработчики файтинга поблагодарили игроков за участие и анонсировали первое обновления для файтинга. По их словам, бета помогла им обнаружить некоторые проблемы в балансе и другие ошибки, которые будут исправлены в дебютном патче.

В Capcom не стали вдаваться в подробности первого обновления для Street Fighter 6, однако пообещали выпустить его в день релиза. Патч будет сосредоточен на изменении баланс способностей некоторых персонажей, а также улучшить общую стабильность файтинга. Кроме этого, обещают улучшить стабильность соединения серверов при использовании сетевого режима.

Релиз Street Fighter 6 состоится 2 июня на ПК и консолях.