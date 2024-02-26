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Street Fighter 6 02.06.2023
Экшен, Файтинг
8.1 460 оценок

Продюсеру Street Fighter 6 не терпится представить игрокам Акуму

butcher69
Новости

Поклонники Street Fighter 6 могут с нетерпением ждать DLC-бойца Эда 27 февраля. Он принесет с собой новую арену "Разрушенная лаборатория" и намеки на текущее состояние М. Бизона. Однако фанаты, вероятно, с нетерпением ждут появления Акумы, четвертого и последнего DLC-бойца в рамках Year 1 Pass.

Он выйдет этой весной, и во время IGN Fan Fest продюсер Сюхей Мацумото рассказал о том, что он "потрясающе выглядит" с "множеством великолепных эффектов".

Он потрясающе выглядит и обладает множеством великолепных эффектов. Мы будем тщательно планировать, как представить вам этого персонажа. Так что нам не терпится показать вам этого нового персонажа.

Поскольку после событий Street Fighter 5 прошло уже несколько лет, Акуме имеет смысл выглядеть старше. Судя по концепт-артам, представленным на данный момент, он очень похож на Гокэна, своего брата и мастера Рю и Кена.

Следите за новостями об Акуме в ближайшие месяцы. Street Fighter 6 доступен для Xbox Series X/S, PS4, PS5 и PC.

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Street Fighter 6
02.06.2023
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