Продюсеру Street Fighter 6 не терпится представить игрокам Акуму

Поклонники Street Fighter 6 могут с нетерпением ждать DLC-бойца Эда 27 февраля. Он принесет с собой новую арену "Разрушенная лаборатория" и намеки на текущее состояние М. Бизона. Однако фанаты, вероятно, с нетерпением ждут появления Акумы, четвертого и последнего DLC-бойца в рамках Year 1 Pass.
Он выйдет этой весной, и во время IGN Fan Fest продюсер Сюхей Мацумото рассказал о том, что он "потрясающе выглядит" с "множеством великолепных эффектов".
Он потрясающе выглядит и обладает множеством великолепных эффектов. Мы будем тщательно планировать, как представить вам этого персонажа. Так что нам не терпится показать вам этого нового персонажа.
Поскольку после событий Street Fighter 5 прошло уже несколько лет, Акуме имеет смысл выглядеть старше. Судя по концепт-артам, представленным на данный момент, он очень похож на Гокэна, своего брата и мастера Рю и Кена.
Следите за новостями об Акуме в ближайшие месяцы. Street Fighter 6 доступен для Xbox Series X/S, PS4, PS5 и PC.
Как же Мацумото игнорирует лор Акумы в Теккене жесть