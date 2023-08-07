Разработчики Street Fighter 6 анонсировали нового персонажа и кроссовер с Черепашками-ниндзя

Capcom продолжает закреплять крайне успешный релиз Street Fighter 6. Разработчики файтинга в рамках киберспортивного мероприятия Evo 2023 подготовили для поклонников сразу два приятных сюрприза. Сегодня для Street Fighter 6 было раскрыто имя еще одного нового персонажа, а вместе с этим был анонсирован неожиданный кроссовер с Черепашками-ниндзя.
Новым персонажем в Street Fighter 6 станет А.К.И.. Она самая настоящая специалистка по ядам с длинными когтями, которые могут достать жертву на любом расстоянии. Смертоносная героиня появится в игре в качестве второго персонажа из 1-го года поддержки файтинга. Владельцы Deluxe и Ultimate Edition или Year 1 Character Pass и Ultimate Pass для Street Fighter 6 получат А.К.И., когда она выйдет осенью этого года.
Кроссовер с Черепашками-ниндзя в Street Fighter 6 стартует уже 8 августа. Все игроки файтинга бесплатно смогут получить эксклюзивные косметические предметы, эмоции и даже костюмы в стиле знакомых персонажей данной франшизы. Леонардо, Донателло, Микеланджело и Рафаэль будут доступны в игре, как образы для бойцов.
Надеюсь не с современными зуммерскими толерантными черепахами от никелодеон.
видно же, что старые детские черепахи
вот бы черепах добавили в мк, можно было б придумать прикольные фаталити
их в injustice 2 добавили