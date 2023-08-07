Разработчики Street Fighter 6 анонсировали нового персонажа и кроссовер с Черепашками-ниндзя

Шестая глава популярной серии файтингов от Capcom.

В этой игре вы сможете играть за любимых персонажей, таких как Рю, Чан-ли, Люка, Джейми, Кимберли и многих других, а также познакомиться с новыми бойцами.

В Street Fighter 6 представлена улучшенная система боя с тремя типами контроля: Классический, Современный и Динамичный. Это позволяет каждому игроку настроить управление под свой уровень навыков, что позволит более эффективно сражаться на арене.

В этой части игрокам доступны три режима игры: «Чемпионат мира», «Поле боя» и «Центр сражений».