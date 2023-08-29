Streets of Rogue 2 добавили в списки желаний 150 тыс. игроков ©

Продолжение инди-рогалика с открытым миром Streets of Rogue 2, в котором приняли участие более 1 миллиона игроков, одним лишь твитом сподвигло более 150 тысяч игроков добавить игру в списки желаний.

Наслаждайтесь полной свободой выбора в огромном открытом мире с неограниченными возможностями хаоса и хаоса. Благодаря бесконечно воспроизводимой формуле roguelike, сочетающей в себе элементы RPG и симулятора, процедурно сгенерированная карта каждой Streets of Rogue 2 более чем в 100 раз превышает размер уровня из первой игры.

Свергните коррумпированного президента в одиночном или многопользовательском режиме (локальном и онлайн) любыми необходимыми способами: призовите армию мертвых, наймите наемников, организуйте вспышку смертельного вируса или подкупите кровожадных вампиров, чтобы они выполняли ваши приказы. Или проигнорируйте основной квест, расслабьтесь и наслаждайтесь спокойной фермерской жизнью.

Выбирайте из десятков классов персонажей с разными чертами характера и стилями игры: от полицейских и хакеров до ниндзя, горилл и ученых. Постройте жизнь своей мечты в сельской местности, станьте причудливым фермером и путешествуйте по городам, где все может быть разрушено.

Устройте хаос с помощью обширного арсенала оружия и гаджетов, включая термоусадочные лучи, медвежьи ловушки и банановую кожуру, одновременно создавая новый вид шалости на огромной игровой площадке, где революционеры могут быть кем угодно и делать что угодно.

Streets of Rogue 2 выйдет в раннем доступе Steam в 2024 году