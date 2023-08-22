Streets of Rogue 2 выйдет в раннем доступе в 2024 году ©

Экшен с открытым миром Streets of Rogue 2 появится в раннем доступе для ПК через Steam в 2024 году, объявили издатель tinyBuild и разработчик Мэтт Дабровски.

"Я очень рад наконец-то показать геймплейные кадры Streets of Rogue 2! Я долго ждал этого момента", - сказал в пресс-релизе создатель серии Streets of Rogue Мэтт Дабровски. "Streets of Rogue 2 - это кульминация почти 10-летней работы над серией. Это по-настоящему масштабный проект, который, откровенно говоря, заставляет оригинальную игру выглядеть как прототип. Я с нетерпением жду, когда в следующем году она попадет в руки всех желающих через ранний доступ!"

Отправляйтесь в захватывающее путешествие по песочнице, где веселье и хаос доведены до одиннадцати баллов. Наслаждайтесь абсолютной свободой выбора в одиночку или с друзьями в локальных и сетевых кооперативных режимах и создавайте самые нелепые, хаотичные события, сочетая глубокую, бесконечно переигрываемую формулу roguelike с элементами RPG и глубоко увлекательным творчеством симов.

Выбирайте один из десятков классов персонажей с характерными чертами и стилями игры - от полицейских, фермеров и хакеров до ниндзя, горилл с пулеметами, роботов и ученых. Главная цель - свергнуть коррумпированного президента и любыми способами захватить власть в огромном процедурно-генерируемом округе. Нанять армию наемников и спланировать переворот. Устройте вспышку зомби-вируса. Ворваться в кабинет мэра и взять всех в заложники. Постройте ферму и станьте бизнесменом, с которым придется считаться. Вызовите древних вампиров и подкупите их, чтобы они помогли. Или просто расслабьтесь, наслаждайтесь хорошим настроением и полностью игнорируйте основной квест.