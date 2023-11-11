Первый патч для ремастера Stronghold исправляет непослушных рабочих и прочие технические ошибки

Несколько дней назад на Steam дебютировала Stronghold: Definitive Edition, представляющая собой обновленную версию культовой стратегии 2001 года. Игра была принята очень тепло, однако разработчики не обошли стороной несколько проблем. Некоторые из них устранены вышедшим первым обновлением под номером 1.01.
- Это небольшой патч, исправляющий десятки технических ошибок. Например, устранены проблемы, из-за которых рабочие не всегда попадали на свои рабочие места.
- Авторы также подтвердили, что им известно о таких проблемах многопользовательской игры, как лаги, рассинхронизация и потеря связи. В настоящее время они работают над исправлением этих проблем.
Напомним, что Stronghold: Definitive Edition вышла 7 ноября эксклюзивно на ПК. Игра имеет полную русскую локализацию. В настоящее время игру можно приобрести в Steam за 495 рублей. Это акционная цена, сниженная на 10% в честь выхода игры. Предложение будет действовать до 14 ноября.
Игра получила теплый прием. В Steam 84% рецензий хвалят ремастер, что сервис оценивает как "очень положительный" прием игры. Впечатляют и результаты активности - вчера, в самый жаркий момент дня, в Stronghold: Definitive Edition одновременно играли 7663 человека.
Наконец, стоит отметить, что разработчики имеют амбициозные планы по развитию игры. В них входят два платных DLC с новыми кампаниями и два крупных обновления с дополнительным контентом.
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