Состоялся релиз переиздания классической стратегии Stronghold: Definitive Edition

Сегодня состоялся релиз Stronghold: Definitive Edition, обновленная версия культовой стратегии в реальном времени 2001 года, поступила в продажу. Оригинал оказался настолько успешным, что дал начало целой серии, которая развивается и по сей день. За разработку этой игры отвечают авторы оригинала, т.е. команда FireFly Studios.
Описываемый продукт не вносит революционных изменений в механику, известную по оригиналу. Мы по-прежнему имеем дело с RTS, сочетающей в себе элементы градостроителя и военной стратегии.
- В ходе игры мы строим внушительные средневековые крепости и набираем солдат, а также заботимся об экономике, управляя финансами и ресурсами.
- Сильной стороной игры являются сражения, во время которых нам приходится проявлять тактическое чутье, защищая свой замок или атакуя крепость противника.
- Основой игры Fortress: Definitive Edition - это три сюжетные кампании: помимо двух классических, нас ждет новая, в которой мы должны спасти похищенную племянницу. Кроме того, предусмотрены специальные сценарии осад, вдохновленные историческими событиями, и многопользовательский режим, позволяющий играть с другими игроками через Интернет.
- На фоне оригинала рассматриваемый проект выделяется обновленной графикой. Игра получила улучшенные текстуры и анимацию, курируемую художниками, ответственными за оригинал. Ремастерингу подвергся и звуковой ряд.
Игру можно приобрести в России за 495 рублей и в ней присутствует полная русская локализация.
мне одному кажется ,что изменения в графике "слегка" не дотягивают для 2к23?
Стратегии и не должны быть графонистыми главное чтоб было приятно играть
А одно другому разве мешает?
Короче прочитал о проблемах... некоторые старые баги, не добавили аи ботов в мп! Это не есть хорошо.
Глубина игрового процесса конечно важнее. Ред алерт 2 и Стронжхолд люблю не за красоту.
Единственное, что непонятно - почему они это продают, а не выпустили как патч к оригинальной игре. Ведь был уже Stronghold HD, сделали бы Stronghold UltraHD.
Такое ощущение, что всё, что они сделали - это закинули файлы игры в ИИ и написали "сделай плавные анимации в 60 ФПС, разрешение увеличь до 4к, измени пару заставок".
Всё, больше в этом переиздании они ничего не изменили/не добавили/не исправили.
У меня такое ощущение, что новые игры firefly успеха не сыскали, второй Stronghold Crusader получился так себе (там крепости крошатся как печеньки, то есть весь смысл серии Stronghold был мягко говоря слит), а последняя часть про Китай вообще как-то прошла мимо, вот и решили срубить бабок на классике самым верным путём - ничего не менять, просто сделать апскейл и добавить плавности в анимациях.
одна из самых любимых игр детства... сколько же я часов слил на цитадель и генералов тогда...
Пацаны засунули решейд и продают за четыре девять, девять, девять денег.😁
Народ говорит что им нужен ремейк а не фуфло ремастер милорд