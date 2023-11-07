Состоялся релиз переиздания классической стратегии Stronghold: Definitive Edition

Сегодня состоялся релиз Stronghold: Definitive Edition, обновленная версия культовой стратегии в реальном времени 2001 года, поступила в продажу. Оригинал оказался настолько успешным, что дал начало целой серии, которая развивается и по сей день. За разработку этой игры отвечают авторы оригинала, т.е. команда FireFly Studios.

Описываемый продукт не вносит революционных изменений в механику, известную по оригиналу. Мы по-прежнему имеем дело с RTS, сочетающей в себе элементы градостроителя и военной стратегии.

В ходе игры мы строим внушительные средневековые крепости и набираем солдат, а также заботимся об экономике, управляя финансами и ресурсами.

Сильной стороной игры являются сражения, во время которых нам приходится проявлять тактическое чутье, защищая свой замок или атакуя крепость противника.

Основой игры Fortress: Definitive Edition - это три сюжетные кампании: помимо двух классических, нас ждет новая, в которой мы должны спасти похищенную племянницу. Кроме того, предусмотрены специальные сценарии осад, вдохновленные историческими событиями, и многопользовательский режим, позволяющий играть с другими игроками через Интернет.

На фоне оригинала рассматриваемый проект выделяется обновленной графикой. Игра получила улучшенные текстуры и анимацию, курируемую художниками, ответственными за оригинал. Ремастерингу подвергся и звуковой ряд.

Игру можно приобрести в России за 495 рублей и в ней присутствует полная русская локализация.