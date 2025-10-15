Stronghold Crusader: Definitive Edition расширяется - новые враги, миссии и осеннее обновление

Стратегия с элементами градостроительного симулятора Stronghold Crusader: Definitive Edition получила первое крупное дополнение под названием «The Canary & The Trader» и масштабное осеннее обновление. Разработчики из Firefly Studios отметили событие выпуском свежего трейлера, в котором представили двух новых противников — Канарейку и Торговца.

Действие игры разворачивается на суровых землях Святой Земли и охватывает события Первого, Второго и Третьего крестовых походов. Игроки могут примерить на себя роль как предводителя крестоносцев, так и защитника Ближнего Востока. Обновление принесло дополнительные сражения, нового вражеского Лорда и экономическую кампанию «Царство Крокодила», а также множество исправлений и улучшений основного контента.

Дополнение сосредоточено на противостоянии с новыми врагами, каждый из которых обладает уникальной стратегией. Канарейка, сестра Крысы, предпочитает атаковать издалека, заманивать врагов в ловушки и эффективно обороняться. Торговец делает ставку на мощную экономику и стремительные нападения. Победить их будет нелегко, поэтому разработчики добавили девять миссий «Боевой тропы Шакала», где игроки смогут изучить тактику врагов и отточить собственные стратегии.

Кроме того, обновление предлагает новые сценарии, карты и комбинации отрядов, а также несколько уникальных проектов замков, что делает геймплей ещё более разнообразным. DLC и апдейт сохраняют фирменный баланс между экономическим управлением и тактическими сражениями, за который серия Stronghold получила признание поклонников.

Напомним, что Stronghold Crusader: Definitive Edition вышла 15 июля 2025 года, собрав 90% положительных отзывов в Steam. Игра доступна исключительно на PC и является ремастером классической Stronghold Crusader 2002 года. Культовая серия славится уникальным сочетанием строительства замков, управления ресурсами и масштабных сражений, что делает её одной из лучших стратегий в жанре RTS.

С новым дополнением и осенним обновлением Stronghold Crusader: Definitive Edition обещает подарить фанатам ещё больше тактических вызовов, исторических баталий и экономических решений, сохраняя дух оригинала и добавляя свежие возможности для стратегического планирования.