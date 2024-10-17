Опубликованы скриншоты Subnautica 2

Unknown Worlds Entertainment, разработчик песочницы для подводного выживания Subnautica 2, представил первые скриншоты грядущего проекта, который снова пойдет по пути раннего доступа, используя программу Xbox Game Preview.

Впервые в серии планета 4546B, также известная как место действия Subnautica и ее отдельного дополнения Below Zero, остается позади. Исследование этой совершенно новой планеты также не будет сольным опытом, с кооперативным многопользовательским режимом, наконец, добавленным в качестве официальной функции в сиквел. До четырех игроков смогут играть вместе, функция, которую фанаты просили много лет.

Unknown Worlds Entertainment поделится дополнительной информацией в ближайшие месяцы, поскольку готовится выпустить Subnautica 2 в Steam, Epic и Xbox в 2025 году. Разработчик уже намекнул на новые инструменты, транспортные средства и возможности строительства баз, а также на множество инопланетян, которых можно будет обнаружить.