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Subnautica 2 2025 г.
Адвенчура, Выживание
7.3 39 оценок

Опубликованы скриншоты Subnautica 2

monk70
Новости

Unknown Worlds Entertainment, разработчик песочницы для подводного выживания Subnautica 2, представил первые скриншоты грядущего проекта, который снова пойдет по пути раннего доступа, используя программу Xbox Game Preview.

Впервые в серии планета 4546B, также известная как место действия Subnautica и ее отдельного дополнения Below Zero, остается позади. Исследование этой совершенно новой планеты также не будет сольным опытом, с кооперативным многопользовательским режимом, наконец, добавленным в качестве официальной функции в сиквел. До четырех игроков смогут играть вместе, функция, которую фанаты просили много лет.

+ ещё 2 картинки

Unknown Worlds Entertainment поделится дополнительной информацией в ближайшие месяцы, поскольку готовится выпустить Subnautica 2 в Steam, Epic и Xbox в 2025 году. Разработчик уже намекнул на новые инструменты, транспортные средства и возможности строительства баз, а также на множество инопланетян, которых можно будет обнаружить.

9
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Диванный Боец

Самый главный скриншот, видимо ниже нуля их ничему не научил

4
Nodas

А что не так ? Если что гг первой части тоже черный, и на скрине возможно он и есть

3
Тисекрий

Ну вообще-то и ГГ первой части темнокожий.

1
Тисекрий Nodas

Навряд ли, что это ГГ первой, хотя был бы прикольный сюжетец, если бы, выбирая между триллионами долгов и крепкими объятьями левиафана, он выбрал бы второе. 😂

0
Диванный Боец Nodas
Если что гг первой части тоже черный

Дай угадаю, это случайно узнали после начала всей этой шизы?

-1
KirillGradin Диванный Боец

У тебя какие-то проблемы с этим? Да будь он хоть гомосексуал-азиат-фурри с Альфацентавры, что в первой части, что в Below Zero это имело ровно ноль влияния на игровой процесс.

1
Real Slim Shady

Ну.. особых изменений не вижу, единственно на последнем скриншоте освещение крутое, а так 0 отличий от предыдущей части НО надеюсь компенсируют геймплеем, а не системными требованиями, как любят делать в последнее время разработчики.

0
Ивасик

Только не говорите, что исследования будут заменены бесконечными драчками в глубинах с рыбами.

0
pump_plus

В VR это игра божественна

0
Пользователь ВКонтакте

опять выживать среди инопланетян? // Константин Игоревич

0
orion1786

Красиво.

-1
Александр Дантес

Выглядит не плохо а когда бетка?

-1