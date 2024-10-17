Опубликованы скриншоты Subnautica 2

Unknown Worlds Entertainment, разработчик песочницы для подводного выживания Subnautica 2, представил первые скриншоты грядущего проекта, который снова пойдет по пути раннего доступа, используя программу Xbox Game Preview.
Впервые в серии планета 4546B, также известная как место действия Subnautica и ее отдельного дополнения Below Zero, остается позади. Исследование этой совершенно новой планеты также не будет сольным опытом, с кооперативным многопользовательским режимом, наконец, добавленным в качестве официальной функции в сиквел. До четырех игроков смогут играть вместе, функция, которую фанаты просили много лет.
Unknown Worlds Entertainment поделится дополнительной информацией в ближайшие месяцы, поскольку готовится выпустить Subnautica 2 в Steam, Epic и Xbox в 2025 году. Разработчик уже намекнул на новые инструменты, транспортные средства и возможности строительства баз, а также на множество инопланетян, которых можно будет обнаружить.
Самый главный скриншот, видимо ниже нуля их ничему не научил
А что не так ? Если что гг первой части тоже черный, и на скрине возможно он и есть
Ну вообще-то и ГГ первой части темнокожий.
Навряд ли, что это ГГ первой, хотя был бы прикольный сюжетец, если бы, выбирая между триллионами долгов и крепкими объятьями левиафана, он выбрал бы второе. 😂
Дай угадаю, это случайно узнали после начала всей этой шизы?
У тебя какие-то проблемы с этим? Да будь он хоть гомосексуал-азиат-фурри с Альфацентавры, что в первой части, что в Below Zero это имело ровно ноль влияния на игровой процесс.
Ну.. особых изменений не вижу, единственно на последнем скриншоте освещение крутое, а так 0 отличий от предыдущей части НО надеюсь компенсируют геймплеем, а не системными требованиями, как любят делать в последнее время разработчики.
Только не говорите, что исследования будут заменены бесконечными драчками в глубинах с рыбами.
В VR это игра божественна
опять выживать среди инопланетян? // Константин Игоревич
Красиво.
Выглядит не плохо а когда бетка?