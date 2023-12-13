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Subverse 26.03.2021
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Для взрослых 18+, Космос, Юмор, Научная фантастика
8 1 036 оценок

Для Subverse вышло новое обновление 0.8.4 с квестами на преданность Килли и Фортуны

2BLaraSex
Новости

Studio FOW выпустила второе мини-обновление 0.8.4 для своей игры для взрослых Subverse. Патч размером чуть более 2 гигабайт уже можно скачать в Steam и GOG. В обновлении 0.8.4 игроков жду следующие нововведения:

КВЕСТ НА ПРЕДАННОСТЬ КИЛЛИ

Если ваш уровень преданности достаточно высок, вы можете поговорить с Килли в баре на борту «Марии Целесты» и начать ее квест на преданность.

КВЕСТ НА ПРЕДАННОСТЬ ФОРТУНЫ

Если ваш уровень преданности достаточно высок, вы можете поговорить с Фортуной на мостике «Марии Целесты» и начать ее квест на преданность.

Как было указано в прошлых Дневниках Разработчиков, пройдя квесты на преданность Килли и Фортуны, игроки получат в награду лишь тизер кинематографической постельной сцены. Полная версия видео будет доступна только в обновлении 1.0.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
CTELC D.R.

Time has CUM again!

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Essex and Kasumi
игроки получат в награду лишь тизер кинематографической постельной сцены. Полная версия видео будет доступна только в обновлении 1.0.

Что само собой разумеется, лучше ждать версию 1.0., где будут доступны полные версии, скажем - награды, вместо тизер-дразнилки.
И с Деми что-то интересное будет...

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