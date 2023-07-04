Для Subverse вышло новое сюжетное обновление 0.8 с новой вайфу Элизабет Блайт

Studio FOW выпустила новое сюжетное обновление для своей игры для взрослых Subverse. Патч уже можно скачать в Steam, а чуть позже он появится и в GOG. В обновлении 0.8 игроков жду следующие нововведения:
Новая вайфу - Элизабет Блайт.
Помогите Блайт выбраться из беды, и она, возможно, по-своему отплатит вам за это.
Новые постельные сцены.
В обновлении 0.8 добавлено 28 новых сцен для Пандоры с сексуальной генеральшей! Она также доступна в режиме галереи!
Новые побочные задания.
В игру добавлено три новых побочных квеста.
Новые диалоги с командой.
У всех ваших товарищей по команде появились новые диалоги на борту корабля, в которых они обсуждают последние захватывающие события!
Помимо этого, разработчики исправили множество различных ошибок и опубликовали трейлер нового обновления: