Для Subverse вышло новое сюжетное обновление 0.8 с новой вайфу Элизабет Блайт ©

Studio FOW выпустила новое сюжетное обновление для своей игры для взрослых Subverse. Патч уже можно скачать в Steam, а чуть позже он появится и в GOG. В обновлении 0.8 игроков жду следующие нововведения:

Новая вайфу - Элизабет Блайт.

Помогите Блайт выбраться из беды, и она, возможно, по-своему отплатит вам за это.

Новые постельные сцены.

В обновлении 0.8 добавлено 28 новых сцен для Пандоры с сексуальной генеральшей! Она также доступна в режиме галереи!

Новые побочные задания.

В игру добавлено три новых побочных квеста.

Новые диалоги с командой.

У всех ваших товарищей по команде появились новые диалоги на борту корабля, в которых они обсуждают последние захватывающие события!

Помимо этого, разработчики исправили множество различных ошибок и опубликовали трейлер нового обновления: