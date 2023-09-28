Для Subverse вышло первое мини-обновление 0.8.2 с квестами на преданность ДЕМИ и Лили ©

Studio FOW выпустила первое мини-обновление 0.8.2 для своей игры для взрослых Subverse. Патч размером 3.05 гигабайт уже можно скачать в Steam и в GOG. В обновлении 0.8.2 игроков жду следующие нововведения:

КВЕСТ НА ПРЕДАННОСТЬ ДЕМИ

Поговорите с ДЕМИ на борту Марии Целесты, чтобы начать ее путь к трансцендентности. Обратите внимание, что для начала квеста ваш уровень преданности должен быть не ниже 30, кроме того, вы должны завершить историю Блайт.

КВЕСТ НА ПРЕДАННОСТЬ ЛИЛИ

Если ваш уровень преданности достаточно высок, поговорите с Лили в Лаборатории на борту Марии Целесты, чтобы начать выполнение ее квеста на преданность.

Как было указано в прошлом Дневнике Разработчиков, пройдя квесты на преданность ДЕМИ и Лили, игроки получат в награду лишь тизер кинематографической постельной сцены. Полная версия видео будет доступна только в обновлении 1.0.