Studio FOW выпустили 23-ий дневник разработчиков Subverse. Он получился довольно коротким, так как следующее обновление будет очень важным с точки зрения сюжета и разработчики остерегаются спойлеров. Новое обновление будет посвящено Блайт, так что её фанатам лучше приготовиться.
Вот над чем идет работа в данный момент:
- Важные сюжетные катсцены.
- Новые сюжетные космические и наземные бои.
- Диалоговые сцены в визуальной новелле. Поклонников Эрарка и Селестины ждет что-то "веселое".
- Позы Элизабет Блайт в галерее.
- Квесты на преданность для Фортуны и Блайт. Обе сцены закончатся длинными кинематографическими роликами со сложными анимациями.
- Постельная сцена между Капитаном и Элайшей, которую заказал самый крупный донатер на Кикстартер.
- Раскадровки, анимации, озвучка и т.д.
- Началась предварительная работа над официальной китайской локализацией.
Новые скриншоты и подробности обновления 0.8 для Subverse©
Studio FOW выпустили 23-ий дневник разработчиков Subverse. Он получился довольно коротким, так как следующее обновление будет очень важным с точки зрения сюжета и разработчики остерегаются спойлеров. Новое обновление будет посвящено Блайт, так что её фанатам лучше приготовиться.
Бесит то, что постельные сцены в этой игре просто набор гифок, никак не связанных с сюжетом. И жалко не сделали мод, убирающий сранные трусы с башки капитана.
я думаю он их снимет только в финале.А если убрать их скорее всего это голова модельки значит он будет без головы
они же обещали "трагический финал", так что да. Это явно будут трусы капитана)
А, её не было ранее?
Ещё одна будет