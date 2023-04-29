Новые скриншоты и подробности обновления 0.8 для Subverse ©

Studio FOW выпустили 23-ий дневник разработчиков Subverse. Он получился довольно коротким, так как следующее обновление будет очень важным с точки зрения сюжета и разработчики остерегаются спойлеров. Новое обновление будет посвящено Блайт, так что её фанатам лучше приготовиться.



Вот над чем идет работа в данный момент:



- Важные сюжетные катсцены.

- Новые сюжетные космические и наземные бои.

- Диалоговые сцены в визуальной новелле. Поклонников Эрарка и Селестины ждет что-то "веселое".

- Позы Элизабет Блайт в галерее.

- Квесты на преданность для Фортуны и Блайт. Обе сцены закончатся длинными кинематографическими роликами со сложными анимациями.

- Постельная сцена между Капитаном и Элайшей, которую заказал самый крупный донатер на Кикстартер.

- Раскадровки, анимации, озвучка и т.д.

- Началась предварительная работа над официальной китайской локализацией.