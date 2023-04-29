Subverse 26.03.2021
7.8 777 оценок

Новые скриншоты и подробности обновления 0.8 для Subverse

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2BLaraSex
Новости

Studio FOW выпустили 23-ий дневник разработчиков Subverse. Он получился довольно коротким, так как следующее обновление будет очень важным с точки зрения сюжета и разработчики остерегаются спойлеров. Новое обновление будет посвящено Блайт, так что её фанатам лучше приготовиться.

Вот над чем идет работа в данный момент:

- Важные сюжетные катсцены.
- Новые сюжетные космические и наземные бои.
- Диалоговые сцены в визуальной новелле. Поклонников Эрарка и Селестины ждет что-то "веселое".
- Позы Элизабет Блайт в галерее.
- Квесты на преданность для Фортуны и Блайт. Обе сцены закончатся длинными кинематографическими роликами со сложными анимациями.
- Постельная сцена между Капитаном и Элайшей, которую заказал самый крупный донатер на Кикстартер.
- Раскадровки, анимации, озвучка и т.д.
- Началась предварительная работа над официальной китайской локализацией.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Jarvis666

Бесит то, что постельные сцены в этой игре просто набор гифок, никак не связанных с сюжетом. И жалко не сделали мод, убирающий сранные трусы с башки капитана.

3
Лобо

я думаю он их снимет только в финале.А если убрать их скорее всего это голова модельки значит он будет без головы

2
ТараканчЕг Лобо

они же обещали "трагический финал", так что да. Это явно будут трусы капитана)

1
Essex and Kasumi
- Постельная сцена между Капитаном и Элайшей, которую заказал самый крупный донатер на Кикстартер.

А, её не было ранее?

1
nodas

Ещё одна будет

1