Релиз Subverse 1.0. состоится в 4 квартале 2024 года

Studio FOW выпустили новый дневник разработчиков Subverse, в котором рассказали о дальнейших планах по работе над игрой и назвали примерное окно релиза. Учитывая масштабы игры и небольшой размер команды, выход версии 1.0. намечен лишь на 4 квартал 2024 года, но игру планируется поддерживать и после релиза.

Всем привет.



Разработка версии 1.0 продолжается. Мы знаем, что многие из вас спрашивали о дате выхода, и хотя точную дату мы пока назвать не можем, наша команда уверена, что релиз состоится в 4 квартале 2024 года. Будьте уверены, как только мы завершим процесс проверки качества, то сообщим вам точную дату.



Как вы все знаете, мы - небольшая команда разработчиков, поэтому, пожалуйста, потерпите, пока мы пытаемся довести наш грандиозный проект до конца. Даже с учетом упрощения эксплоринга и уменьшения количества гринда, игра все равно, скорее всего, будет длиться более 30 часов, поэтому на заключительных этапах требуется много полировки и тестирований.



Наш план состоит в том, чтобы версия 1.0 была полностью завершенной игрой со всеми основными сюжетными линиями, квестами на преданность (включая фильмы), коллекционными предметами и системами, функционирующими как единое целое. После релиза (1.1) мы планируем продолжать поддерживать игру, дав вам возможность играть после титров. Например, вы встретитесь с вайфу Фоу-чан, которая разрушит четвертую стену.



Спасибо за поддержку. В следующем месяце мы еще поговорим о новых функциях.